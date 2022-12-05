Російські ЗМІ повідомили про атаку дронів на авіабазу «Енгельс» у Саратовській області

Також повідомляють про загибель трьох людей внаслідок вибуху бензовозу на аеродромі під Рязанню, інформує ZN.ua.

Російські ЗМІ повідомили про атаку дронів на авіабазу «Енгельс» у Саратовській області
© Maxar Technologies

Минулої ночі сталися вибухи на аеродромах у Рязанській та Саратовській областях у Росії. Як повідомляють російські джерела, йдеться про атаку безпілотників.

Як повідомило видання The Moscow Times з посиланням на Telegram-канал Baza в Саратовській області, безпілотник впав на злітно-посадковій смузі місцевого аеродрому. У результаті виявилися пошкоджені два літаки. Також поранення отримали дві особи – їх було доставлено до лікарні.

Цю інформацію підтвердило і видання ASTRA, додавши, що йдеться про авіабазу «Енгельс-1» і там пошкоджено двох бомбардувальників-ракетоносця Ту-95.

Український журналіст Андрій Цаплієнко розповсюдив відео з камер спостереження, на яких видно вибухи.

Очевидно йдеться про ту авіабазу, на якій нещодавно супутники компаній Maxar Technologies і Planet Labs зафіксували надзвичайну активність. Вона, за словами експертів, свідчить про підготовку до нового масованого ракетного удару по Україні.

Вибух також стався на аеродромі під Рязанню. За інформацією The Moscow Times, там теж була атака безпілотників. Це видання, а також РІА "Новости " повідомляють, що вибух стався від загоряння бензовозу. Внаслідок загинули 3 особи, ще 6 постраждали.

Звідти також є відео.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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