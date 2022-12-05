Російські ЗМІ повідомили про атаку дронів на авіабазу «Енгельс» у Саратовській області
Також повідомляють про загибель трьох людей внаслідок вибуху бензовозу на аеродромі під Рязанню, інформує
Минулої ночі сталися вибухи на аеродромах у Рязанській та Саратовській областях у Росії. Як повідомляють російські джерела, йдеться про атаку безпілотників.
Як повідомило видання
Цю інформацію підтвердило і видання
Український журналіст Андрій Цаплієнко розповсюдив відео з камер спостереження, на яких видно вибухи.
Очевидно йдеться про ту авіабазу, на якій нещодавно супутники компаній Maxar Technologies і Planet Labs зафіксували надзвичайну активність. Вона, за словами експертів, свідчить про підготовку до нового масованого ракетного удару по Україні.
Вибух також стався на аеродромі під Рязанню. За інформацією
Звідти також є відео.