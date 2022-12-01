Сі Цзіньпін закликав до припинення війни РФ проти України шляхом мирних переговорів

Лідер Китаю зустрівся з главою Євроради.

Сі Цзіньпін закликав до припинення війни РФ проти України шляхом мирних переговорів
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Лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі з президентом Євроради Шарлем Мішелем закликав докласти зусиль для припинення війни РФ проти України шляхом мирних переговорів. Про це повідомляє Bloomberg.

«Вирішення кризи в Україні політичними засобами відповідає інтересам Європи і спільним інтересам усіх країн Євразії», - сказав Сі Цзіньпін.

Він додав, що «необхідно уникнути ескалації і розширення кризи».

За словами Мішеля, ЄС розраховує на те, що Китай «сприятиме припиненню жорстоких руйнувань і окупації з боку Росії», інформує ZN.ua.

Обидва лідери підкреслили, що ядерні загрози є безвідповідальними і вкрай небезпечними. Зустріч Сі та Мішеля тривала близько трьох годин.

Китай утримується від критики Росії у зв'язку з її війною проти України, звинувативши в діях Москви розширення НАТО. Пекін підписав комюніке на саміті G20 в Індонезії на початку цього місяця, в якому йдеться, що «більшість країн G20 рішуче засудили війну в Україні», але й досі не називає вторгнення РФ війною.

Зустріч Сі і Мішеля відбулася в той час, коли китайський підхід до стримування поширення коронавірусу зіштовхнувся з новими труднощами, враховуючи витрати для економіки і тягар, покладений на населення. Минулого тижня французькі компанії заявили, що впровадження змін, які Китай вніс в свою стратегію «нульового COVID» на початку цього місяця, включаючи відмову від тестування, не виправдало очікувань. Торгова палата європейської країни закликала китайський уряд зняти непотрібні і надмірні обмеження.

У заяві прес-секретаря Мішеля йдеться, що він розповів Сі про «труднощі, з якими зіштовхнулися компанії та інвестори ЄС», зокрема, труднощі загострилися через пандемію. При цьому, у заяві не згадуються протести, які нещодавно спалахнули в Китаї проти політики стримування коронавірусу.

Також Китай закликав завершити інвестиційну угоду з Європою. Європейські законодавці проголосували за те, щоб зупинити ратифікацію Всеосяжної угоди про інвестиції через суперечку з питань прав людини та запровадження санкцій обома сторонами.

«Угода хороша для Китаю, Європи і світу. Китай і Європа повинні працювати разом, щоб досягти підписання і вступу угоди в силу, щоб вона могла принести користь компаніям і громадськості з обох сторін найближчим часом», - заявила прес-секретар Міністерства торгівлі Китаю Шу Цзюетин.

Європа намагається знайти золоту середину в дипломатії з Китаєм, а президент Франції Еммануель Макрон закликає до взаємодії з Пекіном і чинить опір спробам розділити світ на конкуруючі блоки.

Цей крок відштовхує США, які намагаються переконати виробників мікросхем по всьому світу скоротити експорт високотехнологічної продукції до Китаю, обмежуючи прогрес, якого може досягти китайська економіка в таких сферах, як штучний інтелект і військові програми.

Проте, США і ЄС прагнуть працювати разом, щоб протистояти тому, що вони називають «неринковою політикою», в тому числі в Китаї, згідно з проектом заяви перед переговорами на високому рівні, які повинні відбутися у Вашингтоні цього місяця.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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