Сі Цзіньпін закликав до припинення війни РФ проти України шляхом мирних переговорів

Лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі з президентом Євроради Шарлем Мішелем закликав докласти зусиль для припинення війни РФ проти України шляхом мирних переговорів. Про це повідомляє Bloomberg .

«Вирішення кризи в Україні політичними засобами відповідає інтересам Європи і спільним інтересам усіх країн Євразії», - сказав Сі Цзіньпін.

Він додав, що «необхідно уникнути ескалації і розширення кризи».

За словами Мішеля, ЄС розраховує на те, що Китай «сприятиме припиненню жорстоких руйнувань і окупації з боку Росії», інформує ZN.ua .

Обидва лідери підкреслили, що ядерні загрози є безвідповідальними і вкрай небезпечними. Зустріч Сі та Мішеля тривала близько трьох годин.

Китай утримується від критики Росії у зв'язку з її війною проти України, звинувативши в діях Москви розширення НАТО. Пекін підписав комюніке на саміті G20 в Індонезії на початку цього місяця, в якому йдеться, що «більшість країн G20 рішуче засудили війну в Україні», але й досі не називає вторгнення РФ війною.

Зустріч Сі і Мішеля відбулася в той час, коли китайський підхід до стримування поширення коронавірусу зіштовхнувся з новими труднощами, враховуючи витрати для економіки і тягар, покладений на населення. Минулого тижня французькі компанії заявили, що впровадження змін, які Китай вніс в свою стратегію «нульового COVID» на початку цього місяця, включаючи відмову від тестування, не виправдало очікувань. Торгова палата європейської країни закликала китайський уряд зняти непотрібні і надмірні обмеження.

У заяві прес-секретаря Мішеля йдеться, що він розповів Сі про «труднощі, з якими зіштовхнулися компанії та інвестори ЄС», зокрема, труднощі загострилися через пандемію. При цьому, у заяві не згадуються протести, які нещодавно спалахнули в Китаї проти політики стримування коронавірусу.

Також Китай закликав завершити інвестиційну угоду з Європою. Європейські законодавці проголосували за те, щоб зупинити ратифікацію Всеосяжної угоди про інвестиції через суперечку з питань прав людини та запровадження санкцій обома сторонами.

«Угода хороша для Китаю, Європи і світу. Китай і Європа повинні працювати разом, щоб досягти підписання і вступу угоди в силу, щоб вона могла принести користь компаніям і громадськості з обох сторін найближчим часом», - заявила прес-секретар Міністерства торгівлі Китаю Шу Цзюетин.

Європа намагається знайти золоту середину в дипломатії з Китаєм, а президент Франції Еммануель Макрон закликає до взаємодії з Пекіном і чинить опір спробам розділити світ на конкуруючі блоки.

Цей крок відштовхує США , які намагаються переконати виробників мікросхем по всьому світу скоротити експорт високотехнологічної продукції до Китаю, обмежуючи прогрес, якого може досягти китайська економіка в таких сферах, як штучний інтелект і військові програми.