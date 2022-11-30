Окупанти почали відступати в Запорізькій області: подробиці та карта

Російські окупанти передислокують місцеву лікарню з тимчасово окупованих Полог Запорізької області до Маріуполя - це свідчить про можливе звільнення міста уже найближчим часом, інформує Апостроф .

Про це повідомив Мелітопольський міський голова Іван Федоров у Telegram-каналі.

"Окупантам на Запорізькому напрямку стає надто гаряче. Жителі повідомляють, що з місцевої лікарні вивозять все, що уціліло. А поблизу Полог чутно автоматні та кулеметні черги. Слава ЗСУ! Чекаємо на деокупацію!", - написав він.