Фінляндія могла б навчати українців фінським системам озброєння – президент Ніїністе

У вівторок президент Фінляндії Саулі Ніїністе відвідає головні військові навчання сухопутних військ «Контіо-22» у Північній Карелії. Мета навчань — розвинути здібності солдатів у ситуаціях, що швидко змінюються.

Під час поїздки Ніїністе припустив, що Фінляндія могла б на своїй території навчати українців правилам експлуатації зброї та систем озброєння.

"Звичайно, для них навчання тут може бути дуже доречним", - сказав Нііністе у відповідь на запитання кореспондента, передає Yle .

Нііністе не бачить прямих перешкод для тренувань.

"Ми діємо так, як має сенс діяти. Можливо, справді, з тим озброєнням, яке ми здаємо, ми вміємо ним користуватися".

Нагадаємо, у вересні Фінляндія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на 8 млн євро. Крім того, поставить Україні енергетичне обладнання.