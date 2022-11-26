Угорське суспільство розділене, але переважна більшість громадян підтримують українців – мер Будапешта

Населення Угорщини дуже розділене у своїх поглядах, але переважна більшість жителів країни підтримують український народ, попри намагання уряду поширювати проросійські меседжі. Про це заявив мер Будапешта Гергей Корачонь у інтерв’ю " Європейській правді ".

"Угорське суспільство – це дуже розділене суспільство, яке перебуває під значним впливом угорської урядової пропаганди. Уряд Орбана намагається представити, ніби він – єдиний представник народу Угорщини. А насправді суспільство – поділене", – пояснив політик.

Він наголосив, що переважна більшість угорців підтримують українців, а уряд ніколи не репрезентує все суспільство.

За словами мера Будапешта, в Угорщині також дуже ефективно працює урядова пропаганда в питанні поширення фейків РФ . Внаслідок цього деякі люди вірять, що за всіма подіями стоять США .

“Ще одна відмінність: угорський уряд позиціонує себе як друга Росії, хоча угорці насправді є більш проукраїнськими", – додав Корачонь.