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2022-11-26
В Україні планують змінити стандарти захисту потерпілих та свідків
Зміни торкнуться в першу чергу справ щодо сексуального насильства, пов’язаного зі збройним конфліктом, інформує
Потерпілі від сексуального насилля стануть бульш захищеними під час слідства© unsplash/art_maltsev
Офіс прокурора почав впровадження підходу, орієнтованого на постраждалих та свідків у справах щодо сексуального насильства, пов’язаного зі збройним конфліктом.
Генеральний прокурор Андрій Костін
Пропонуються наступні ключові зміни:
- Посилення механізму виявлення та реагування на факти сексуального насильства, пов’язаного зі збройним конфліктом (СНПК).
- Застосування стандартів, визначених Глобальним кодексом поведінки для осіб, які збирають та використовують інформацію про систематичне сексуальне насильство в умовах конфлікту (Кодексу Мурад): зобов’язання не завдавати шкоди постраждалій особі; повага до автономії особи; принцип інформованої згоди постраждалої особи; принцип конфіденційності, тощо.
- Удосконалення системи спеціалізації працівників правоохоронних органів щодо розслідування фактів СНПК, в органах правопорядку, передусім в органах прокуратури, у тому числі шляхом створення спеціалізованих підрозділів.
- Створення робочих груп за участі представників національних інституцій та міжнародних експертів для розробки і поширення політики, процедур і практики розслідування, судового переслідування за злочини, пов’язані із сексуальним насильством, удосконалення національного законодавства у цій сфері.
- Проведення тренінгів з розслідування злочинів цієї категорії за участі слідчих і прокурорів, практикуючих лікарів, психологів, представників громадянського суспільства.
Артем Руденко, ZN.ua