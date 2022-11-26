Німеччина та Франція домовилися про взаємну підтримку для запобігання енергетичній кризі — AP

Німеччина і Франція пообіцяли надати один одному взаємну підтримку в запобіганні можливій енергетичній кризі після того, як поставки з Росії зупинилися на тлі російської війни проти України. Про це повідомляє AP .

В рамках спільної угоди, підписаної канцлером Німеччини Олафом Шольцом і прем'єр-міністром Франції Елізабет Борн, Німеччина забезпечить Францію електроенергією, отримуючи натомість вкрай необхідний природний газ.

«Друзі допомагають один одному в біді», - сказав Шольц після підписання угоди в Берліні.

Борн підтримала цю думку, заявивши, що дружба між двома європейськими країнами має вирішальне значення.

До того, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України, Німеччина значною мірою залежала від поставок російського газу. З того часу Німеччина намагається знайти інші джерела, зокрема, шляхом збільшення імпорту зрідженого природного газу.

Франція, тим часом, намагається задовольнити свої потреби в електроенергії через ремонтні роботи на кількох атомних електростанціях країни. Існують побоювання, що різке зростання попиту на електроенергію з боку Франції цієї зими в поєднанні зі зниженням виробництва в Німеччині і обмеженою пропускною спроможністю в Європі може призвести до перевантаження енергосистеми континенту.

Франція заявила, що постачатиме Німеччині до 100 гігават-годин газу на добу. Тим часом Німеччина «максимально збільшить пропускну спроможність» для експорту електроенергії.

Згідно з угодою, Берлін також дозволить «всім наявним резервним електростанціям повернутися на ринок і відкладе поетапне закриття решти АЕС до середини квітня 2023 року, щоб забезпечити додаткові обсяги торгівлі електроенергією для Франції».