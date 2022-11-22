Окупанти нарощують кількість резервів у Луганській області

ЗСУ просуватися вперед на напрямках Сватового та Кремінної, інформує ZN.ua.

Окупанти нарощують кількість резервів у Луганській області
© Владімір Аносов/ РГ

Війська РФ нарощують кількість резервів у Луганській області, серед яких і кадирівці, і регулярні війська, і свіжомобілізовані громадяни РФ та мобілізовані в Донецькій і Луганській областях. Водночас ЗСУ продовжують просуватися вперед, заявив глава ОВА Сергій Гайдай.

"Українські військові продовжують просуватися вперед на напрямках Сватового та Кремінної. Погодні умови заважають пришвидшити темп – техніка грузне через дощі. Тому військові очікують морозів. Поблизу Білогорівки ЗСУ відбили наступи окупантів", - наголосив Гайдай у Telegram.


Анна Конюченко, ZN.ua





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