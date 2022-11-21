«Виїжджати не потрібно». У Зеленського заспокоїли українців щодо блекауту
Українцям не потрібно виїжджати за кордон через напружену ситуацію в енергетичній сфері. Повного блекауту в Україні не буде. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в ефірі телемарафону, пише «
«Я хотів би відразу всіх заспокоїти — виїжджати з країни точно нікуди не треба… Не буде в нас такого загального, сподіваємося, блекауту по всій країні, так, можливі відключення, так, вони можливі не тільки на годину або дві, але це вже пройдені етапи того, як ми це лагодимо», — зазначив він.
Тимошенко підкреслив, що в Україні працюють ДСНС та місцева влада, щоб розгорнути у регіонах пункти обігріву. Енергетики своєю чергою намагаються оперативно стабілізувати енергетичну систему.
«Все залежить від ситуації, дійсно, по ракетних обстрілах, я думаю, що це розуміє кожен українець. Але в будь-якому випадку ми в своїй країні, виїжджати нікуди не треба, все полагодимо і все стабілізуємо», — додав заступник голови ОП.