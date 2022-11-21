«Виїжджати не потрібно». У Зеленського заспокоїли українців щодо блекауту

Українцям не потрібно виїжджати за кордон через напружену ситуацію в енергетичній сфері. Повного блекауту в Україні не буде. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в ефірі телемарафону, пише « Інтерфакс Україна ».

«Я хотів би відразу всіх заспокоїти — виїжджати з країни точно нікуди не треба… Не буде в нас такого загального, сподіваємося, блекауту по всій країні, так, можливі відключення, так, вони можливі не тільки на годину або дві, але це вже пройдені етапи того, як ми це лагодимо», — зазначив він.