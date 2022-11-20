Везуть все, що становить цінність – Соболевський про масштаби мародерства росіян

Армія РФ не бажає залишати Херсонщину з порожніми руками, інформує ZN.ua.

Везуть все, що становить цінність – Соболевський про масштаби мародерства росіян
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Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський заявив, що з тимчасово окупованої лівобережної частини Херсонщини окупаційні війська фурами вивозять усе, що становить хоч якусь цінність. Про це він повідомив у своєму Telegram.

"Випадки мародерства з боку російських солдатів на лівобережній частині Херсонщини досягли таких масштабів, що окупаційна влада була змушена заборонити виїзд за територію Херсонської області вантажного транспорту та спецтехніки без особливого дозволу. Награбоване майно вивозять фурами. Везуть все, що становить цінність. "Ласкаво просимо до руського міру"", - повідомив заступник облради.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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