"Дядьку, а ти тих козлів прогнав?": звернення меленького херсонця до військового ЗСУ зворушило українців

Маленький українець із Херсонщини підкорив мережу своїм запитанням до військового ЗСУ, який звільняв населені пункти регіону від російських окупантів. Хлопчик поцікавився, чи вигнав він уже тих козлів.

Слова малюка зворушили і водночас розсмішили захисника, який зняв момент на відео. Ролик поширився у соцспільнотах.

На кадрах видно гурт дорослих і дітей, які зібралися в населеному пункті, щоб зустріти своїх визволителів.

До військовослужбовця ЗСУ з камерою підійшов хлопчик, якому воїн одразу простягнув руку для привітання, як зі справжнім чоловіком.

Очевидно, що малюка цікавило не рукостискання. Він, звісно, радо потиснув руку чоловікові у формі, але вирішив уточнити в нього, чи правда ворожих солдатів більше немає там, де він живе.

"Дядьку, а ти тих козлів прогнав?" – спитав хлопчик й, отримавши ствердну відповідь, відійшов.

Щира цікавість дитини, яка понад вісім місяців із родиною прожила під окупацією, розсмішила й зворушила захисника та місцевих жителів.