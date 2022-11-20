Розрахунок виграти війну на виснаження не спрацює – представник Пентагону
ПРО NASAMS демонструють стовідсоткову ефективність при перехопленні російських ракет, інформує
Вони намагаються придушити та виснажити українські системи ППО. Ми знаємо, в чому полягає російська теорія перемоги, і ми впевнені, що вона не спрацює, а українці отримають усе, що необхідно для підтримки життєздатності своєї ППО.
Про це сьогодні заявив журналістам головний політичний радник Пентагону Колін Каль,
Москва змушує Україну витрачати велику кількість ракет ППО та ПРО на захист від ракетних ударів, щоб добитися, нарешті, панування у небі, - пояснив у суботу представник Пентагону.
Після початку російського вторгнення Росії західні військові експерти очікували, що російська сторона спробує негайно придушити військово-повітряні сили та засоби ППО України та домогтися панування у повітрі, що є ключовим елементом сучасної військової стратегії. Проте українські ППО змогли дати відсіч російській авіації, і небо над Україною залишається спірним і досі.