Розрахунок виграти війну на виснаження не спрацює – представник Пентагону

Вони намагаються придушити та виснажити українські системи ППО. Ми знаємо, в чому полягає російська теорія перемоги, і ми впевнені, що вона не спрацює, а українці отримають усе, що необхідно для підтримки життєздатності своєї ППО.

Про це сьогодні заявив журналістам головний політичний радник Пентагону Колін Каль, повідомляє «Голос Америки» .

Москва змушує Україну витрачати велику кількість ракет ППО та ПРО на захист від ракетних ударів, щоб добитися, нарешті, панування у небі, - пояснив у суботу представник Пентагону.

Після початку російського вторгнення Росії західні військові експерти очікували, що російська сторона спробує негайно придушити військово-повітряні сили та засоби ППО України та домогтися панування у повітрі, що є ключовим елементом сучасної військової стратегії. Проте українські ППО змогли дати відсіч російській авіації, і небо над Україною залишається спірним і досі.