Операція ЗСУ зі звільнення Луганської області не буде швидкою – Череватий

Українські захисники атакують окупантів високоточними ударами, а потім оперативно переходять до контратак, інформує ZN.ua.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що операція ЗСУ зі звільнення Луганської області не буде швидкою, бо окупанти укріпилися на цього напрямку, інформує "Радіо Свобода".

"У ворога там було утворення це так зване «ЛНР» (незаконне збройне формування - редю), яке він використовував як плацдарм для підготовки нападу на нас, у тому числі створивши там цей корпус «народної міліції ЛНР». Він під керівництвом російських офіцерів готувався до війни постійно, тренувався, коли була Операція об'єднаних сил", – наголосив Череватий.

Він зазначив, що частину військ РФ після відступу з Харківської області та Лимана перекинули у Луганську область.

За його словами, на луганському напрямку українські військові не йдуть у лобові атаки, а атакують окупанта високоточними ударами, а потім оперативно переходять до контратак.


Анна Конюченко, ZN.ua





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