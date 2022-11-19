Британська розвідка розповіла, як зростуть військові витрати РФ у 2023 році

16 листопада 2022 року Росія здійснила найбільший в історії випуск боргових зобов'язань за один день, зібравши 820 млрд рублів (13,6 млрд доларів США). Це важливо для РФ , оскільки випуск боргових зобов'язань є ключовим механізмом для підтримки витрат на оборону, які значно зросли після вторгнення в Україну. Про це повідомляє Міноборони Британії в Twitter .

Задекларовані витрати Росії на «національну оборону» на 2023 рік заплановані на рівні приблизно 5 трильйонів рублів (84 мільярди доларів США), що на 40% більше попереднього бюджету на 2023 рік, оголошеного в 2021 році.

Випуск боргових зобов'язань обходиться дорого у періоди невизначеності, зазначають аналітики британської розвідки.

«Розмір цього аукціону з високою ймовірністю вказує на те, що Міністерство фінансів Росії сприймає поточні умови як відносно сприятливі, але очікує все більшої невизначеності у фінансовому середовищі протягом наступного року», - заявили в Міноборони Британії.