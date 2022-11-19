ЄС уважніше стежить за безпекою своїх об'єктів інфраструктури після диверсій на "Північних потоках" – ЄК

Європейська комісія (ЄК) ознайомлена із повідомленням шведської влади про наявність доказів диверсії на газопроводах "Північний потік" і надає великого значення стійкості критично важливих інфраструктур Європейського Союзу, заявив офіційний представник ЄК Ерік Мамер.

"Ми не беремо участі у розслідуванні диверсії на газопроводах. Проте до питання безпеки всіх найважливіших інфраструктур ЄС ставимося дуже серйозно", - сказав прессекретар у п'ятницю на брифінгу в Брюсселі.

За його словами, ЄК підтримує контакти з цього питання з усіма державами-членами, зокрема щодо стрес-тестів, які у світлі подій навколо газопроводів Брюссель здійснює спільно з країнами ЄС.