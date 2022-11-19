ЄС уважніше стежить за безпекою своїх об'єктів інфраструктури після диверсій на "Північних потоках" – ЄК

Про те, що вибухи на газопроводах були результатом диверсії, свідчить розслідування Швеції, інформує ZN.ua.

ЄС уважніше стежить за безпекою своїх об'єктів інфраструктури після диверсій на
© Depositphotos / carloscastilla

Європейська комісія (ЄК) ознайомлена із повідомленням шведської влади про наявність доказів диверсії на газопроводах "Північний потік" і надає великого значення стійкості критично важливих інфраструктур Європейського Союзу, заявив офіційний представник ЄК Ерік Мамер.

"Ми не беремо участі у розслідуванні диверсії на газопроводах. Проте до питання безпеки всіх найважливіших інфраструктур ЄС ставимося дуже серйозно", - сказав прессекретар у п'ятницю на брифінгу в Брюсселі.

За його словами, ЄК підтримує контакти з цього питання з усіма державами-членами, зокрема щодо стрес-тестів, які у світлі подій навколо газопроводів Брюссель здійснює спільно з країнами ЄС.


Анастасія Дейна, ZN.ua





Интересные новости
Кулеба: Ракети – відповідь Росії у питанні переговорівКулеба: Ракети – відповідь Росії у питанні переговорів
Окупанти перенесли окупаційну адміністрацію до Генічеська з надією на підкріплення з КримуОкупанти перенесли окупаційну адміністрацію до Генічеська з надією на підкріплення з Криму
Падіння ракет у Польщі: Україну вирішили допустити до розслідування інциденту, що відомоПадіння ракет у Польщі: Україну вирішили допустити до розслідування інциденту, що відомо
ЄС невдовзі представить новий пакет санкцій проти РФ та Білорусі – ЗМІЄС невдовзі представить новий пакет санкцій проти РФ та Білорусі – ЗМІ
Зима сильно змінить умови війни — британська розвідкаЗима сильно змінить умови війни — британська розвідка
Блок рекламы


Похожие новости
Глава АМУ пояснив, як на рівні держави працює штаб із ліквідації наслідків руйнувань критичної інфраструктуриГлава АМУ пояснив, як на рівні держави працює штаб із ліквідації наслідків руйнувань критичної інфраструктури
Окупанти у Мелітополі оголосили збір донорської крові для своїх поранених – ФедоровОкупанти у Мелітополі оголосили збір донорської крові для своїх поранених – Федоров
У МЗС України порівняли росіян з терористами ІДІЛ після зізнання, що РФ атакує енергетику заради переговорівУ МЗС України порівняли росіян з терористами ІДІЛ після зізнання, що РФ атакує енергетику заради переговорів
Gazeta Wyborcza: Зеленський грає в непотрібну гру після падіння ракети в ПольщіGazeta Wyborcza: Зеленський грає в непотрібну гру після падіння ракети в Польщі
Окупанти відкрили вогонь по своїх при відступі: епічне відео з'явилося у мережіОкупанти відкрили вогонь по своїх при відступі: епічне відео з'явилося у мережі
Politico: Україна поскаржилась Заходу, що скоро не зможе ремонтувати мережі після обстрілів РосіїPolitico: Україна поскаржилась Заходу, що скоро не зможе ремонтувати мережі після обстрілів Росії
Спасіння для диктатора: куди після програшу у війні зможе втекти Путін? – POLITICOСпасіння для диктатора: куди після програшу у війні зможе втекти Путін? – POLITICO
У Зеленського попередили, що на відновлення інфраструктури після вчорашнього терору може піти до двох тижнівУ Зеленського попередили, що на відновлення інфраструктури після вчорашнього терору може піти до двох тижнів
Gazeta Wyborcza: Польщі потрібні спокій і ППО після падіння ракетиGazeta Wyborcza: Польщі потрібні спокій і ППО після падіння ракети
Після 24 Україна стала Україною без поділу на мову, на регіон, на будь-які інші речі, - Дмитро РазумковПісля 24 Україна стала Україною без поділу на мову, на регіон, на будь-які інші речі, - Дмитро Разумков
Последние новости
Подгружаем последние новости