Данілов про рішення суду в Гаазі: "Українці не готові чекати вісім років"

Секретар РНБО Олексій Данілов привітав рішення суду Гааги по справі катастрофи авіалайнера MH17. Також у своєму мікроблозі у Twitter він наголосив, що українці не готові чекати на покарання РФ так довго.

"Вважаємо це першим етапом великого процесу над злочинним путінським режимом, - зазначає Данілов. - Єдине – українці не налаштовані чекати на вирок вісім років. Злочини рашизму мають бути засуджені водночас зі злочинами фашизму й комунізму".