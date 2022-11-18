Данілов про рішення суду в Гаазі: "Українці не готові чекати вісім років"

Злочини рашизму мають бути засуджені водночас зі злочинами фашизму й комунізму, наголосив він, інформує ZN.ua.

Данілов про рішення суду в Гаазі:
© Офіс президента

Секретар РНБО Олексій Данілов привітав рішення суду Гааги по справі катастрофи авіалайнера MH17. Також у своєму мікроблозі у Twitter він наголосив, що українці не готові чекати на покарання РФ так довго.

"Вважаємо це першим етапом великого процесу над злочинним путінським режимом, - зазначає Данілов. - Єдине – українці не налаштовані чекати на вирок вісім років. Злочини рашизму мають бути засуджені водночас зі злочинами фашизму й комунізму".

Вітаємо рішення суду Гааги щодо справи катастрофи авіалайнера MH17. Вважаємо це першим етапом великого процесу над злочинним путінським режимом. Єдине – українці не налаштовані чекати на вирок 8 років.Злочини рашизму мають бути засуджені водночас зі злочинами фашизму й комунізму.

— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) November 18, 2022


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
Кулеба: Ракети – відповідь Росії у питанні переговорівКулеба: Ракети – відповідь Росії у питанні переговорів
Окупанти перенесли окупаційну адміністрацію до Генічеська з надією на підкріплення з КримуОкупанти перенесли окупаційну адміністрацію до Генічеська з надією на підкріплення з Криму
Падіння ракет у Польщі: Україну вирішили допустити до розслідування інциденту, що відомоПадіння ракет у Польщі: Україну вирішили допустити до розслідування інциденту, що відомо
ЄС невдовзі представить новий пакет санкцій проти РФ та Білорусі – ЗМІЄС невдовзі представить новий пакет санкцій проти РФ та Білорусі – ЗМІ
Зима сильно змінить умови війни — британська розвідкаЗима сильно змінить умови війни — британська розвідка
Блок рекламы


Похожие новости
У РФ назвали «політичним замовленням» рішення суду у справі MH17 – Нідерланди викликали послаУ РФ назвали «політичним замовленням» рішення суду у справі MH17 – Нідерланди викликали посла
Шевченко ухвалив рішення щодо роботи з Шуфричем у НОК: що відомоШевченко ухвалив рішення щодо роботи з Шуфричем у НОК: що відомо
Колаборант балицький повторив передсмертну "шпаргалку" стремоусова, відео: "Треба почекати"Колаборант балицький повторив передсмертну "шпаргалку" стремоусова, відео: "Треба почекати"
У російському МЗС прокоментували вирок суду по МН17У російському МЗС прокоментували вирок суду по МН17
Лише перемога України над РФ дозволить виконати рішення суду у справі MH17 – РезніковЛише перемога України над РФ дозволить виконати рішення суду у справі MH17 – Резніков
«На лаві підсудних мають опинитися і замовники»: Зеленський відреагував на рішення Гааги щодо MH17«На лаві підсудних мають опинитися і замовники»: Зеленський відреагував на рішення Гааги щодо MH17
У Гаазі оголошують рішенні у справі MH17 – літак збили з підконтрольної російським бойовикам територій
NYT: Американець розповів, як вісім місяців ховався від солдатів Росії в окупованому ХерсоніNYT: Американець розповів, як вісім місяців ховався від солдатів Росії в окупованому Херсоні
Україна виступає за подальше розслідування інциденту з ракетою в Польщі та просить доступу до місця вибуху – ДаніловУкраїна виступає за подальше розслідування інциденту з ракетою в Польщі та просить доступу до місця вибуху – Данілов
Більшість лідерів G20 готові засудити Росію за війну в Україні – BloombergБільшість лідерів G20 готові засудити Росію за війну в Україні – Bloomberg
Последние новости
Подгружаем последние новости