Окупанти продовжують щодня гинути сотнями: зведення про втрати

Україна продовжує відстоювати своє право на незалежність та гнати геть окупантів з рідної землі - щодня українські бійці ліквідують сотні рашистів та десятки одниць ворожої техніки, інформує Апостроф.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на Facebook-сторінці.

Так, у період з 24.02 по 18.11 загальні бойові втрати противника склали:

  • особового складу ? близько 83460 (+350) осіб ліквідовано,
  • танків ? 2879 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ? 5808 (+4) од,
  • артилерійських систем – 1865 (+5) од,
  • РСЗВ – 393 (+0) од,
  • засоби ППО ? 209 (+0) од,
  • літаків – 278 (+0) од,
  • гелікоптерів – 261 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1536 (+5),
  • крилаті ракети ? 480 (+6),
  • кораблі /катери ? 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4366 (+4) од,
  • спеціальна техніка ? 161 (+1).

Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках.


Марія Швець, Апостроф





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