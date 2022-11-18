Окупанти продовжують щодня гинути сотнями: зведення про втрати

Україна продовжує відстоювати своє право на незалежність та гнати геть окупантів з рідної землі - щодня українські бійці ліквідують сотні рашистів та десятки одниць ворожої техніки, інформує Апостроф .

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на Facebook-сторінці.

Так, у період з 24.02 по 18.11 загальні бойові втрати противника склали:

особового складу ? близько 83460 (+350) осіб ліквідовано,

танків ? 2879 (+1) од,

бойових броньованих машин ? 5808 (+4) од,

артилерійських систем – 1865 (+5) од,

РСЗВ – 393 (+0) од,

засоби ППО ? 209 (+0) од,

літаків – 278 (+0) од,

гелікоптерів – 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1536 (+5),

крилаті ракети ? 480 (+6),

кораблі /катери ? 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4366 (+4) од,

спеціальна техніка ? 161 (+1).

Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках.