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2022-11-18
Окупанти продовжують щодня гинути сотнями: зведення про втрати
Україна продовжує відстоювати своє право на незалежність та гнати геть окупантів з рідної землі - щодня українські бійці ліквідують сотні рашистів та десятки одниць ворожої техніки, інформує
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на Facebook-сторінці.
Так, у період з 24.02 по 18.11 загальні бойові втрати противника склали:
- особового складу ? близько 83460 (+350) осіб ліквідовано,
- танків ? 2879 (+1) од,
- бойових броньованих машин ? 5808 (+4) од,
- артилерійських систем – 1865 (+5) од,
- РСЗВ – 393 (+0) од,
- засоби ППО ? 209 (+0) од,
- літаків – 278 (+0) од,
- гелікоптерів – 261 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1536 (+5),
- крилаті ракети ? 480 (+6),
- кораблі /катери ? 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4366 (+4) од,
- спеціальна техніка ? 161 (+1).
Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках.
Марія Швець, Апостроф