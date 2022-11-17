Картопляний Шумахер: Лукашенко сконфузився з їздою на тракторі, відео

У мережі з'явилося відео, де самопроголошений президент Олександр Лукашенко розповідає про свій досвід їзди на тракторі МТЗ-50 "Білорусь". Лукавість Лукашенка перевершила межі можливого, інформує Апостроф.

Про це повідомляє "Апостроф" із посиланням на коментар Лукашенка ЗМІ.

Він запевняв журналістів, що свого часу йому вдалося розвинути швидкість трактора у п'ять разів більшу, ніж це передбачено можливостями транспорту.

"На тракторі МТ3-50 мій перший досвід був. Можна на будь-якій швидкості їхати. Я на ньому, чесно зізнаюся, Кільцевою дорогою проїхав зі швидкістю 280 км/год. І злякався, що він може злетіти. Літак злітає і сідає на такій швидкості", - зазначив він.

МТЗ-50 "Білорусь" - колісний універсальний сільськогосподарський трактор, який випускав Мінський тракторний завод з 1962 по 1985 роки.

Робоча швидкість МТЗ-50 - 22 км/год.

Транспортна швидкість трактора - 50 км/год.

Повна маса - 3,66 т.

Експлуатаційна маса - 3,43 т.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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