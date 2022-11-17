Падіння ракет у Польщі: Україну вирішили допустити до розслідування інциденту, що відомо

Польща, вибух у Польщі

Україні дозволили приєднатися до розслідування ракетного інциденту у Польщі

Розслідування інциденту у Пшеводові ведеться дуже інтенсивно та динамічно. Українським експертам нададуть доступ до місця падіння ракети на території Польщі. Про це повідомив голова Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Якуб Кумох у Твіттері.

"Ще раз повторюю: Україна не винна у тому, що оборонялася від росії та боролася з російськими ракетами", - написав він.

"Українські експерти візьмуть участь у розслідуванні місця інциденту у Пшеводові та всіх його обставинах. Я думаю, що всю справу буде вирішено спокійно", - додав віце-спікер Сейму Рішард Терлецький.

Як пишуть польські ЗМІ, представник президента Польщі Анджея Дуди уточнив, що запит України на доступ до місця вибуху "має бути задоволений після виконання певних умов".

Анджей Дуда

Генеральний прокурор, міністр юстиції Польщі Збігнєв Зіобро додав, що розслідування інциденту у Пшеводові ведеться дуже інтенсивно та динамічно.

"Прокуратура за участю служб та експертів захищає всі можливі докази з місця події, а також інші докази в країні та за кордоном", - заявив Збігнєв Зіобро.

Нагадаємо, раніше Якуб Кумох розповів, що слідчі мають кадри, на яких можна побачити певну послідовність подій. За його словами, він не може розкривати їхнього змісту, бо бачив їх у секретному режимі. Кумох уточнив, що "це звичайні фото із кордону, де дещо видно".

Польща, ракетний удар

Президент Польщі Анджей Дуда 16 листопада наголошував, що інцидент з ракетами не був нападом на країну, а найімовірніше – "нещасним випадком".

Президент України Володимир Зеленський переконує, що ракета не була українською. Водночас польський дипломат у відставці Роберт Пшель запевнив, що причин, чому відносини між Варшавою та Києвом можуть постраждати через ракетний інцидент у Пшеводові, немає.

Prezydent @AndrzejDuda jest w Przewodowie. pic.twitter.com/KhVAh5RZqq

— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) November 17, 2022


Галина Струс, politeka.net





Интересные новости
Кулеба: Ракети – відповідь Росії у питанні переговорівКулеба: Ракети – відповідь Росії у питанні переговорів
У центрі Херсона збираються люди з українськими прапорами: кадри, від яких важко стримати сльози радостіУ центрі Херсона збираються люди з українськими прапорами: кадри, від яких важко стримати сльози радості
Окупанти перенесли окупаційну адміністрацію до Генічеська з надією на підкріплення з КримуОкупанти перенесли окупаційну адміністрацію до Генічеська з надією на підкріплення з Криму
Зима сильно змінить умови війни — британська розвідкаЗима сильно змінить умови війни — британська розвідка
Британська розвідка пояснила, для чого РФ повертає військову підготовку у школиБританська розвідка пояснила, для чого РФ повертає військову підготовку у школи
Блок рекламы


Похожие новости
Нічний ракетний удар по Запорізькій області: з-під завалів дістали тіла семи загиблихНічний ракетний удар по Запорізькій області: з-під завалів дістали тіла семи загиблих
Блінкен запевнив, що США і надалі підтримуватимуть УкраїнуБлінкен запевнив, що США і надалі підтримуватимуть Україну
Це складна ситуація для України й емоції її президента зрозумілі: Дуда про вибух у ПольщіЦе складна ситуація для України й емоції її президента зрозумілі: Дуда про вибух у Польщі
Gazeta Wyborcza: Зеленський грає в непотрібну гру після падіння ракети в ПольщіGazeta Wyborcza: Зеленський грає в непотрібну гру після падіння ракети в Польщі
Угорщина пішла на співпрацю з Іраном, який допомагає обстрілювати Україну: про що домовилисьУгорщина пішла на співпрацю з Іраном, який допомагає обстрілювати Україну: про що домовились
Кремль хоче змусити Україну вести переговори за допомогою обстрілів: Пєсков зізнався у злочиніКремль хоче змусити Україну вести переговори за допомогою обстрілів: Пєсков зізнався у злочині
Російська пропаганда очікувано назвала інцидент з падінням ракети у Польщі провокацією Заходу – ISWРосійська пропаганда очікувано назвала інцидент з падінням ракети у Польщі провокацією Заходу – ISW
Ракетний удар по Дніпру: з'явилися нові фото та відеоРакетний удар по Дніпру: з'явилися нові фото та відео
The Guardian: Макрон поїде в Китай говорити про УкраїнуThe Guardian: Макрон поїде в Китай говорити про Україну
Влада Польщі розповіла про перші подробиці розслідування падіння ракетиВлада Польщі розповіла про перші подробиці розслідування падіння ракети
Последние новости
Подгружаем последние новости