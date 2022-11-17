Ракетний удар по Дніпру: з'явилися нові фото та відео

Унаслідок терористичного ракетного обстрілу з боку російських окупантів 17 листопада у Дніпрі госпіталізували 14 осіб, серед яких одна дитина, інформує Апостроф.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Країна-терористка посеред дня обстріляла ракетами Дніпро: у місті спалахнула масштабна пожежа, 14 людей поранено, у будинках неподалік епіцентру вибуху значні руйнування.

Зокрема, під час обстрілу Дніпра постраждала співробітниця мерії, яку зараз оперують. Мер міста Борис Філатов опублікував фотографію, де видно, як уламок російської ракети застряг у куртці жінки.

"Під час сьогоднішнього ракетного обстрілу вона та її колега просто робили свою роботу. Допомагали немічним стареньким", - написав міський голова.

Крім того, у будинках, які були поряд з місцем влучання ворожої ракети, значні руйнування: вибиті вікна, зірвані батареї, затоплена водою від опалення підлога, розтрощені меблі.


Ліза Бровко, Апостроф





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