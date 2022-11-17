Пентагон похвалив Україну за ефективне застосування комплексів NASAMS

«10 із 10» – результат роботи NASAMS 15 листопада під час масованої ракетної атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України. Однак цих систем у України не так багато, щоб повністю захиститися від терористів, інформує ZN.ua.

Пентагон похвалив Україну за ефективне застосування комплексів NASAMS
© U.S. Secretary of Defense/flickr

Україна дуже ефективно застосовує зенітні ракетні комплекси NASAMS, які їй поставляють західні країни, заявив голова Міністерства оборони США Ллойд Остін на пресконференції в Пентагоні.

"Системи NASAMS, які ми передали Україні, перебувають у бойовій готовності. За нашими даними, ці системи застосовуються дуже ефективно", - сказав він.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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