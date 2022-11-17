Новостей.COM ⇒
2022-11-17
Пентагон похвалив Україну за ефективне застосування комплексів NASAMS
«10 із 10» – результат роботи NASAMS 15 листопада під час масованої ракетної атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України. Однак цих систем у України не так багато, щоб повністю захиститися від терористів, інформує
© U.S. Secretary of Defense/flickr
Україна дуже ефективно застосовує зенітні ракетні комплекси NASAMS, які їй поставляють західні країни,
"Системи NASAMS, які ми передали Україні, перебувають у бойовій готовності. За нашими даними, ці системи застосовуються дуже ефективно", - сказав він.
Анастасія Дейна, ZN.ua