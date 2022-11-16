«А що вже українці зайшли?»: окупанти злякалися жовто-блакитного прапора і від страху втопили БТР

Село Новоолександрівка Херсонської області звільнили від росіян у жовтні. Мешканці прожили під окупацією понад пів року.

Про це передає Слідство.Інфо, мешканці села розповзали, як окупанти поводилися під час цих днів.

«Жінка, чий будинок зруйнували росіяни, передавала інформацію про окупантів Збройним силам України. Вона нашим розказувала, скільки пушок потягли. Так ти що. Ми о 5 ранку вивозили дитину. «Мішок на голову, на трасу. Повбиваємо»… Вона поїхала. Передзвонила. Сказала хлопцям (ЗСУ, — ред.). Все одно не здавалася. Все одно до останнього. І прапори при росіянах чіпляли», — розповідає місцева мешканка Діна.

Жителі Новоолександрівки під час окупації розвішували українські прапори на будівлях, а російські — знімали й палили.

«Ввечері ще руські тут були. А ми вже там прапор повісили. Зранку ідуть руські, дивляться на український прапор: «а що, уже українці зайшли?» А хлопці кажуть, що так. «А коли? — а зараз». Вони так тікали! І БТР кинули на ставку. І оці кулемети. Все кинули. І носки, труси в клубі кинули. Так тікали», — згадує жінка.

Зараз росіяни обстрілюють село з іншого берега річки Дніпро, яка знаходиться недалеко від Новоолександрівки.

«Як наші звільняли село — сюди ні один снаряд не прилетів, ніде ніщо не стрельнуло. Ніхто не постраждав від наших. А вони (росіяни, — ред.) ото стріляють з-за Дніпра. Тут Дніпро — 7 км… З мінометів, з пушок вони сюди гатять», — розповідає пані Катерина.

Через постійні обстріли Новоолександрівка залишилася без світла. Проте місцеві налаштовані оптимістично. Вірять, що скоро все закінчиться: «хліб привозять, гуманітарку роздають. Не голодуємо. А далі подивимося. Вистачить».