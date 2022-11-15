Більшість лідерів G20 готові засудити Росію за війну в Україні – Bloomberg

Згідно із спільною заявою, підготовленою для саміту G20 на індонезійському острові Балі, більшість країн Великої двадцятки мають намір засудити війну Росії в Україні. Очікується, що комюніке буде офіційно прийнято в середу вдень лідерами G-20. Про це пише Bloomberg .

«Більшість членів різко засудили війну в Україні та підкреслили, що вона завдає величезних людських страждань і посилює існуючі проблеми у світовій економіці, обмежуючи зростання, збільшуючи інфляцію, порушуючи ланцюжки поставок, посилюючи енергетичну та продовольчу нестабільність та підвищуючи ризики для фінансової стабільності», – у повідомленні.