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2022-11-15
Більшість лідерів G20 готові засудити Росію за війну в Україні – Bloomberg
Війну в підсумковому комюніке називають головною проблемою для світової економіки, інформує
Згідно із спільною заявою, підготовленою для саміту G20 на індонезійському острові Балі, більшість країн Великої двадцятки мають намір засудити війну Росії в Україні. Очікується, що комюніке буде офіційно прийнято в середу вдень лідерами G-20. Про це пише
«Більшість членів різко засудили війну в Україні та підкреслили, що вона завдає величезних людських страждань і посилює існуючі проблеми у світовій економіці, обмежуючи зростання, збільшуючи інфляцію, порушуючи ланцюжки поставок, посилюючи енергетичну та продовольчу нестабільність та підвищуючи ризики для фінансової стабільності», – у повідомленні.
Юлія Лавришин, ZN.ua