Більшість лідерів G20 готові засудити Росію за війну в Україні – Bloomberg

Війну в підсумковому комюніке називають головною проблемою для світової економіки, інформує ZN.ua.

Згідно із спільною заявою, підготовленою для саміту G20 на індонезійському острові Балі, більшість країн Великої двадцятки мають намір засудити війну Росії в Україні. Очікується, що комюніке буде офіційно прийнято в середу вдень лідерами G-20. Про це пише Bloomberg.

«Більшість членів різко засудили війну в Україні та підкреслили, що вона завдає величезних людських страждань і посилює існуючі проблеми у світовій економіці, обмежуючи зростання, збільшуючи інфляцію, порушуючи ланцюжки поставок, посилюючи енергетичну та продовольчу нестабільність та підвищуючи ризики для фінансової стабільності», – у повідомленні.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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