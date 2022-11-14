ЗМІ та медійні ГО вимагають повернути акредитацію, відібрану через висвітлення подій у Херсоні: що сталося

Українські та іноземні ЗМІ та медійні організації написали листа на адресу президента Володимира Зеленського, головнокомандуючого Збройних сил Україні Валерія Залужного та міністра оборони Олексія Резнікова, в якій вимагають вжити заходів, «щоб розв’язати конфліктну ситуацію, викликану неефективністю та непрофесіоналізмом комунікаційних структур Міністерства оборони, зокрема Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня». Вони вимагають від влади повернути акредитацію, якої вітчизняних та зарубіжних журналістів позбавили через висвітлення подій у Херсоні. Текст заяви повністю опублікував Інститут масової інформації (ІМІ).

У Генштабі ж наголошують на тому, що журналісти опинилися у звільненому місті без дозволу і порушили пряму заборону.