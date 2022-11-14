Politico: Байден робить ставку на особисті стосунки з Сі Цзіньпіном

В Білому домі розповіли, що американський президент збирається сказати лідеру Китаю про Україну, інформує ZN.ua.

Politico: Байден робить ставку на особисті стосунки з Сі Цзіньпіном
© Скріншот з відео

Не варто сподіватися, що на зустрічі президента Джо Байдена з лідером Китаю Сі Цзіньпіном станеться прорив. Після багатьох місяців гострих і відкритих погроз з обох боків простору для порозуміння між ними мало.

Байден сказав, що збирається натиснути на Сі Цзіньпіна в питанні Тайваню, торгівлі і збільшення китайського ядерного арсеналу. При цьому, американський президент пообіцяв, що не піде на «будь-які фундаментальні поступки». Китайський уряд теж займає непохитну позицію.

«Ми будемо твердо захищати наші інтереси в питаннях суверенітету, безпеки і розвитку», - скав у п’ятницю прес-секретар МЗС КНР Чжао Ліцзянь.

Зрештою, у лідерів США і Китаю немає політичних причин йти на поступки. Сі Цзіньпін після 20 з’їзду Компартії закріпив свою владу в країні. А політичне становище Джо Байдена теж покращилося після того, як Демократична партія на виборах в США показала кращий результат, ніж очікувалося. Однак, в адміністрації кажуть, що в Вашингтона є таємна зброя для скорочення двосторонньої напруги: це особисті відносини Байдена з Сі Цзіньпіном, які сформувалися ще в часи, коли нинішній американський лідер обіймав посаду віце-президента, - пише Politico.

Минулого тижня Байден хвалився, що провів з Сі приблизно 78 годин. Він також повторив, що пройшов з китайським лідером «17 тисяч миль разом», хоча це твердження вже давно спростоване. Видання пише, що Білий дім сильно покладається на особисту історію лідерів США і Китаю. Байден наголошував, що особиста зустріч з Сі може допомогти вирішити проблеми «червоних ліній».

«Альтернативи взаємодії лідерів немає… і це особливо стосується КНР, тому що в їхній системі ніхто насправді не може вести діалог так авторитетно, як Сі Цзіньпін», - сказав радник президента США з національної безпеки Джеймс Салліван на борту президентського літака, який прямував в Камбоджу на зустріч лідерів країн Азії.

Politico пише, що на даний момент сам факт зустрічі Байдена і Сі Цзіньпіна виставляється як перемога.

«Але особиста розмова, швидше за все, підкреслить дедалі більшу прірву між країнами, які раніше вірили, що можуть співпрацювати хоча б в сфері торгівлі і у вирішенні глобальних криз. Попри чотири телефонні розмови і одну проведену віртуальну зустріч за останні два роки, Байден і Сі, здається, далеко один від одного, як ніколи», - пише видання.


Лесь Димань, ZN.ua





Интересные новости
У центрі Херсона збираються люди з українськими прапорами: кадри, від яких важко стримати сльози радостіУ центрі Херсона збираються люди з українськими прапорами: кадри, від яких важко стримати сльози радості
Росія будує лінію укріплення навколо Маріуполя, а також біля Херсона та Запоріжжя — британська розвідкаРосія будує лінію укріплення навколо Маріуполя, а також біля Херсона та Запоріжжя — британська розвідка
Британська розвідка пояснила, для чого РФ повертає військову підготовку у школиБританська розвідка пояснила, для чого РФ повертає військову підготовку у школи
Трамп вже закликав своїх прихильників до протестівТрамп вже закликав своїх прихильників до протестів
Під час візиту до України литовські парламентарі відвідали декілька міст Київської областіПід час візиту до України литовські парламентарі відвідали декілька міст Київської області
Блок рекламы


Похожие новости
Байден: «Ми й надалі надаватимемо українському народу можливості для самооборони»Байден: «Ми й надалі надаватимемо українському народу можливості для самооборони»
В Китаї після зустрічі Байдена і Сі Цзіньпіна закликали Росію і України до переговорівВ Китаї після зустрічі Байдена і Сі Цзіньпіна закликали Росію і України до переговорів
У Білому домі розповіли про підсумки зустрічі Байдена і Сі Цзіньпіна: згадали і про УкраїнуУ Білому домі розповіли про підсумки зустрічі Байдена і Сі Цзіньпіна: згадали і про Україну
CNN: Зустріч Байдена з Сі Цзіньпіном не змінить позицію Китаю щодо війни в Україні, китайський експерт пояснив причинуCNN: Зустріч Байдена з Сі Цзіньпіном не змінить позицію Китаю щодо війни в Україні, китайський експерт пояснив причину
Щоб G20 не перетворилося на G19: господар саміту лобіює пом’якшення критики Росії – PoliticoЩоб G20 не перетворилося на G19: господар саміту лобіює пом’якшення критики Росії – Politico
WP: Китай хоче покращити відносини зі США, але перший крок не зробитьWP: Китай хоче покращити відносини зі США, але перший крок не зробить
США конкуруватимуть з Китаєм, але не конфліктуватимуть: заява Байдена на саміті АСЕАНСША конкуруватимуть з Китаєм, але не конфліктуватимуть: заява Байдена на саміті АСЕАН
США стурбовані можливим впливом енергокризи в Європі на підтримку України — PoliticoСША стурбовані можливим впливом енергокризи в Європі на підтримку України — Politico
Байден не вестиме переговори з Путіним без узгодження із Зеленським — політологБайден не вестиме переговори з Путіним без узгодження із Зеленським — політолог
Війна в Україні та криза на Тайвані: про що говоритимуть Байден та Сі на саміті G20Війна в Україні та криза на Тайвані: про що говоритимуть Байден та Сі на саміті G20
Последние новости
Подгружаем последние новости