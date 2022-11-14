Politico: Байден робить ставку на особисті стосунки з Сі Цзіньпіном

Не варто сподіватися, що на зустрічі президента Джо Байдена з лідером Китаю Сі Цзіньпіном станеться прорив. Після багатьох місяців гострих і відкритих погроз з обох боків простору для порозуміння між ними мало.

Байден сказав, що збирається натиснути на Сі Цзіньпіна в питанні Тайваню, торгівлі і збільшення китайського ядерного арсеналу. При цьому, американський президент пообіцяв, що не піде на «будь-які фундаментальні поступки». Китайський уряд теж займає непохитну позицію.

«Ми будемо твердо захищати наші інтереси в питаннях суверенітету, безпеки і розвитку», - скав у п’ятницю прес-секретар МЗС КНР Чжао Ліцзянь.

Зрештою, у лідерів США і Китаю немає політичних причин йти на поступки. Сі Цзіньпін після 20 з’їзду Компартії закріпив свою владу в країні. А політичне становище Джо Байдена теж покращилося після того, як Демократична партія на виборах в США показала кращий результат, ніж очікувалося. Однак, в адміністрації кажуть, що в Вашингтона є таємна зброя для скорочення двосторонньої напруги: це особисті відносини Байдена з Сі Цзіньпіном, які сформувалися ще в часи, коли нинішній американський лідер обіймав посаду віце-президента, - пише Politico .

Минулого тижня Байден хвалився, що провів з Сі приблизно 78 годин. Він також повторив, що пройшов з китайським лідером «17 тисяч миль разом», хоча це твердження вже давно спростоване. Видання пише, що Білий дім сильно покладається на особисту історію лідерів США і Китаю. Байден наголошував, що особиста зустріч з Сі може допомогти вирішити проблеми «червоних ліній».

«Альтернативи взаємодії лідерів немає… і це особливо стосується КНР, тому що в їхній системі ніхто насправді не може вести діалог так авторитетно, як Сі Цзіньпін», - сказав радник президента США з національної безпеки Джеймс Салліван на борту президентського літака, який прямував в Камбоджу на зустріч лідерів країн Азії.

Politico пише, що на даний момент сам факт зустрічі Байдена і Сі Цзіньпіна виставляється як перемога.

«Але особиста розмова, швидше за все, підкреслить дедалі більшу прірву між країнами, які раніше вірили, що можуть співпрацювати хоча б в сфері торгівлі і у вирішенні глобальних криз. Попри чотири телефонні розмови і одну проведену віртуальну зустріч за останні два роки, Байден і Сі, здається, далеко один від одного, як ніколи», - пише видання.