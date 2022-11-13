В РФ через санкції виник гострий дефіцит медичних препаратів — ГУР

В Росії через запроваджені санкції виник гострий дефіцит медичних препаратів, а планові операції переносяться на невизначений термін. Про це повідомляє ГУР Міноборони.

За даними української розвідки, військові РФ активно обговорюють наказ російського Міністерства охорони здоров’я, згідно з яким всі регіони країни зобов’язали створити недоторканий запас лікарських засобів на чотири місяці.

Російські військові вважають, що поява цього наказу може мати кілька причин.

Вплив міжнародних санкцій на економіку (Зокрема, фармацевтична галузь може бути нездатна забезпечити виробництво достатньої кількості необхідних лікарських засобів. За словами самих російських військових, в Росії зараз узагалі не ведеться виробництво сучасних лікарських засобів, але налагоджено лінії з розфасовки імпорту).

Реальна загроза повної зупинки поставок медичних препаратів з-за кордону.

Крім того, унаслідок збільшення інтенсивності бойових дій зростають і санітарні втрати загарбників.

У приватних розмовах російські хірурги визнають, що запас медичних препаратів різко скорочується і це вже має вплив на проведення хірургічних операцій та на галузь загалом.

За даними ГУР, відновлення запасів не проводиться, а через наявний дефіцит ціни на медичні препарати зростають.

Як наслідок, затверджені календарні графіки планових операцій доводиться докорінно переглядати. Через гостру нестачу необхідних препаратів операції переносяться на невизначений термін.

«Допомога надаватиметься тільки тим хворим, які потребують невідкладного оперативного втручання», - повідомляє ГУР.