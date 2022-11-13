Понад 700 тисяч росіян виїхали до Грузії після оголошення мобілізації в РФ – Зурабішвілі

Понад 700 тисяч росіян виїхали до Грузії після оголошення Владіміром Путіним "часткової" мобілізації в РФ , заявила президент Грузії Саломе Зурабішвілі, інформує Radio France.

Близько 100 тисяч громадян РФ залишилися в Грузії, а 600 тисяч - могли виїхати в інші країни.

За її словами, нині в Грузії перебувають близько 30 тисяч українців, які були змушені покинути рідний дім через вторгнення РФ в Україну.

"Час від часу відбуваються словесні перепалки, але, загалом, росіяни, які приїхали в Грузію і залишилися там, - це люди, які явно не хочуть розділяти долю воюючої путінської Росії, не хочуть бути мобілізованими", - наголосила Зурабішвілі.