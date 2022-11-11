The Economist: Як Україні стати успішною країною після травми вторгнення Росії?

Уявіть Україну в 2030 році, яка перемогла. Це демократична країна, яка готується вступити в ЄС. Відбудова майже завершена. Економіка швидко зростає. Україна стала здатною стримувати корумпованих олігархів. Все це підкріплене сильною українською безпекою.

Захист від нового вторгнення не залежить більше від доброї волі Кремля, а спирається на відчуття, що відновлення російської агресії не здатне досягти успіху, - пише The Economist .

«Попри те, що виснажена російська армія, схоже, відступає з Херсона, кінця кровопролиттю ще не видно. Але те, що Україна і її прихильники почали думати про майбутнє, має сенс. Тому що найближчі місяці визначать, що саме стане можливим до кінця десятиліття», - зауважує видання.

Саме тому потрібно подумати про те, як провести повоєнну відбудову України, а також які гарантії безпеки знадобляться, щоб запобігти второненням у майбутньому. Західні лідери мудро підкреслюють, що Україна сама повинна визначати свої цілі. Українці гинуть у конфлікті за право суверенних країн вирішувати власне майбутнє. Якщо мир їм нав’язати, він навряд чи протриває довго. Однак, у західних партнерів Києва є й власні інтереси, які стоять на кону. Якщо війна посилиться, вона може засмоктати і їх. Якщо Росії вдасться не дозволити Україні перемогти, створивши провальну країну на західних кордонах, Владімір Путін чи його наступник будуть загрожувати всьому Атлантичному альянсу.

В України теж є причини ділитися своїми планами на майбутнє з НАТО. Зараз Захід дозовано виділяє зброю і гроші, щоб війна була керованою. Він пришвидшує поставки передового озброєння, якщо Україні стає важко, але відмовляє їй в поставках літаків і боєприпасів найбільшого радіусу дії, боячись, що це буде вже занадто.

«Україна повинна бути більше партнером і менше прохачем», - пише видання.

Інша причина для України тісно співпрацювати з союзниками, - це прив’язати їх, особливо Америку.

«Ніщо не може гарантувати підтримку наступного президента США. Наприклад, Дональд Трамп не шанувальник України. Але успішний і зважений план для війни і всього, що почнеться після неї, - це найкраща з доступних гарантій збереження підтримки», - пояснює The Economist.