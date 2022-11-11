Зима навряд чи спинить контрнаступ ЗСУ — ISW

Захисники будуть намагатися деокупувати якнайбільше територій до весни, адже саме на той період РФ може готувати 120 тисяч призовників, інформує ZN.ua.

Зима навряд чи спинить контрнаступ ЗСУ — ISW
© Прес-служба 26 абр

В Інституті вивчення війни США сумніваються, що Сили оборони України спинять свій контрнаступ з настанням холодів. Ба більше, зимова погода може завдати непропорційно великої шкоди саме окупаційній армії, йдеться в останньому зведенні ISW.

" ... але добре забезпечені українські війська навряд чи зупинять свої контрнаступи через настання зимової погоди і зможуть скористатися перевагами замерзлої місцевості для легшого пересування, ніж це було б можливо у брудні осінні місяці", - стверджують експерти.

Там сказано, що саме бруд восени та весною може сповільнити просування техніки, або й взагалі зупинити бойові дії. Те ж стосується й несправного обладнання для зимового періоду, або ситуації, коли його не вистачає. Та якщо військові зможуть адаптувати деяку свою техніку під зимову погоду, то сповільнити їх все одно може саме нестача обладнання та боєприпасів, або ж логістичні труднощі. Але не зима.

"Якщо бойові дії і припиняться цієї зими, то це буде пов'язано з логістичними проблемами і завершенням кількох кампаній з обох сторін", - кажуть аналітики ISW.

Там також зазначають, що, найімовірніше, захисники будуть намагатися просунутися якнайбільше до весни. А все тому, що на цей період Росія підготує 120 тисяч призовників, аби відправити їх на фронт.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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