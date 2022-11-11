The Guardian: Іран і Росія знаходять все більше спільного через війни в Сирії та Україні

Постачання Москві безпілотників Тегераном поглиблює співпрацю між двома, як здавалося, малоймовірними союзниками, інформує ZN.ua.

The Guardian: Іран і Росія знаходять все більше спільного через війни в Сирії та Україні
Путін і аятола Хаменеї
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Коли російський літак прибув до Ірану зі 140 мільйонами євро готівкою та трофейною західною зброєю в обмін на іранські безпілотники, це ознаменувало новий етап в альянсі між двома країнами. Судячи з усього, поставка готівки та дронів відбулися в серпні. А після того, як Росія отримала перші іранські безпілотники для війни проти України, це був перший відомий внесок Ірану в російський наступ в Європі. Але зв’язок між двома країнами викувався на іншому континенті, спустошеному війною Близькому Сході, пише The Guardian.

Спільне бажання порушити встановлений порядок і похитнути Захід

У розпал боротьби Башара аль-Асада за порятунок Сирії від сил, які розбили його армію, згодом вбитий іранський генерал Касем Сулеймані прилетів до Москви, щоб зустрітися з Путіним. Там він розкрив карти перед главою Кремля і описав муки Асада, пише британське видання. Цей візит заклав основу для втручання Росії в 2015 році та створив угоду між двома країнами, які мали мало спільного, окрім спільного бажання порушити встановлений порядок і похитнути колективний Захід.

Сирія була ареною для початку співпраці, Україна перетворюється на поле бою

У той час як Сирія була ареною для початку такої співпраці, Україна швидко перетворюється на поле бою, на якому її зміцнюють. Зазвичай негнучкі ісламські лідери Ірану та путінський бренд світського націоналізму крові та землі знайшли спільну мову, незважаючи на дуже різні стилі управління та цілі. Їхні спільні бажання зробили їх природними партнерами.

«Це партнерство вперше набуло форму в Сирії, а в Україні воно розвивається ще далі», — сказав Чарльз Лістер, старший науковий співробітник і директор Сирійської програми Інституту Близького Сходу.


Оксана Коваль, ZN.ua





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