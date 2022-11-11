Після втечі армії рф з Херсона в кремлі заговорили про мирні переговори: "Не вважаємо принизливим"

Дмитрий Песков

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що війна в Україні може закінчитися шляхом мирних переговорів.

Як повідомляє російське пропагандистське агентство " РИА Новости ", Пєсков також відповів на запитання журналістів, чи не вважають у Кремлі принизливим відхід з Херсона.

"Конфлікт в Україні, я б тут у даному випадку сказав, на наш погляд, - спеціальну військову операцію - в Україні можна завершити після досягнення її цілей.

Або завершити шляхом досягнення цілей мирними переговорами, що теж можливо, але мирні переговори, як ми знаємо, через позицію, зайняту українською стороною, неможливі".

російська техніка, колона, окупанти

Пєсков також заявив, що в Кремлі не вважають принизливим відхід із Херсона.

До речі, окупанти у Керчі опублікували пам'ятки для мешканців на випадок обстрілу.

Як повідомляє кримський ТГ-канал "Кримський вітер", мешканців міста просять не панікувати та діяти згідно з інструкцією.

"Адміністрація" просить городян бути обережними та підготовленими до розвитку подій.

"Мешканців міста просять не панікувати та діяти за інструкцією. Адміністрація просить городян бути готовими до терористичного акту, бути обережними, підготовленими до будь-якого розвитку подій. Дуже цікаво", – підписали фото автори публікації.


Юлия Александрова, politeka.net





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