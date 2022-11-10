У повітряних силах розповіли, чи можливий в Україні «сирійський сценарій»

РФ навряд чи зможе здійснювати «килимові» бомбардування, як у Сирії, інформує ZN.ua.

У повітряних силах розповіли, чи можливий в Україні «сирійський сценарій»
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Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат повідомив, що для здійснення «килимових» бомбардувань, російській авіації потрібно буде залітати вглиб території України, де на них буде чекати наша ППО. Про це Ігнат заявив в ефірі телемарафону.

"Перш за все Україна має засоби ППО, які дозволяють не підпускати їх літаки для атак бомбами вільного падіння. Зараз Повітряні сили трохи на іншому рівні. Ми отримуємо західне озброєння, потрохи підсилюємо радянське ППО сучасними системами. Тому в українському небі їм не буде спокою", - наголосив він.

За словами Ігната, Сирію бомбардували снарядами по 200-500 кг, які скидали з літаків. Зокрема, такими бомбами окупанти атакували Маріуполь та Ізюм, де не було опору нашої ППО

"І літаки підіймалися доволі високо де переносні зенітні ракетні комплекси не могли їх дістати", – додав речник.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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