Новостей.COM ⇒
2022-11-09
Захарова про переговори з Україною: «Ми готові їх вести з урахуванням реалій, які складаються на даний момент»
Спікерка МЗС країни-агресора стверджує, нібито РФ відкрита до переговорів, інформує
© Марія Захарова/Facebook
У Росії вкотре заговорили про переговори з Україною,
«Ми, як і раніше, відкриті до переговорів. Ми ніколи не відмовлялися від них. Ми готові їх вести, зрозуміло, з урахуванням тих реалій, які складаються зараз», – заявила Захарова.
Юлія Москаленко, ZN.ua