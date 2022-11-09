Захарова про переговори з Україною: «Ми готові їх вести з урахуванням реалій, які складаються на даний момент»

Спікерка МЗС країни-агресора стверджує, нібито РФ відкрита до переговорів, інформує ZN.ua.

Захарова про переговори з Україною: «Ми готові їх вести з урахуванням реалій, які складаються на даний момент»
© Марія Захарова/Facebook

У Росії вкотре заговорили про переговори з Україною, пишуть росЗМІ. Зокрема речник МЗС Марія Захарова заявила, нібито про готовність країни-агресорки говорити з Українською державою «з урахуванням реалій, що зараз складаються».

«Ми, як і раніше, відкриті до переговорів. Ми ніколи не відмовлялися від них. Ми готові їх вести, зрозуміло, з урахуванням тих реалій, які складаються зараз», – заявила Захарова.





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