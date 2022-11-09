В Ірані можуть стратити 14 тисяч протестувальників – це підтримав парламент

Парламент Ірану ухвалив резолюцію про страту затриманих учасників протестів. Це понад 14 тисяч людей. Резолюцію підтримали 227 з 290 іранських парламентаріїв і таким чином вони хочуть «дати учасникам опозиційних маніфестацій жорсткий урок». Про це повідомляють іранські ЗМІ, зокрема телеканал Iran International та видання IOL .

«Ми, народні обранці, закликаємо представників державної влади, включаючи судову, не давати пощади тим, хто оголосив нам війну і поводиться, як терористи Ісламської держави, позбавляючи людей життя та майна», – сказано у резолюції.