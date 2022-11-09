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2022-11-09
В Ірані можуть стратити 14 тисяч протестувальників – це підтримав парламент
Резолюція має на меті «дати учасникам опозиційних маніфестацій жорсткий урок», інформує
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Парламент Ірану ухвалив резолюцію про страту затриманих учасників протестів. Це понад 14 тисяч людей. Резолюцію підтримали 227 з 290 іранських парламентаріїв і таким чином вони хочуть «дати учасникам опозиційних маніфестацій жорсткий урок». Про це повідомляють іранські ЗМІ, зокрема телеканал
«Ми, народні обранці, закликаємо представників державної влади, включаючи судову, не давати пощади тим, хто оголосив нам війну і поводиться, як терористи Ісламської держави, позбавляючи людей життя та майна», – сказано у резолюції.
Юлія Лавришин, ZN.ua