Війна в Україні прискорила необхідність переходу на екологічно чисту енергію – Сунак

Війна Росії в Україні прискорила необхідність переходу на екологічно чисту енергію, заявив прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак на кліматичній конференції ООН у Єгипті.

«Вторгнення Росії в Україну наголосило на важливості для всіх нас переходу до більш безпечних, чистих і дешевих форм енергії та усунення нашої залежності від викопного палива», — сказав Сунак у понеділок у кулуарах COP27 у Шарм-ель-Шейху.

"Не може бути міцного миру або процвітання без дій щодо боротьби зі зміною клімату", - заявив прем'єр-міністр Великої Британії.

Сунак підкреслив, що «бажаним» вирішенням російсько-українського конфлікту є «мирне врегулювання», додавши, однак, що просити Україну домовитися про рішення «несправедливо… у той час як їхня країна зазнає жорстокого нападу».

Коментуючи переговори щодо відновлення ядерної угоди з Іраном, Сунак зазначив, що Тегеран не скористався можливістю просунутися вперед, коли угоду було винесено на обговорення у березні.

"Іран не скористався можливістю, щоб просунути [угоду], і я думаю, що ситуація зараз дуже складна, і нам доведеться подумати про те, які наступні кроки найкраще зробити з нашими міжнародними партнерами", - сказав Сунак. «Але це ускладнюється жорстоким поводженням Ірану з протестуючими та їхніми продовженнями, які дестабілізують регіон».

Що стосується відносин із країнами Перської затоки, Сунак високо оцінив міцні зв'язки Великої Британії з ними, додавши, що він сподівається на подальший розвиток цих відносин.