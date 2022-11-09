Війна в Україні прискорила необхідність переходу на екологічно чисту енергію – Сунак
Вторгнення Росії наголосило на важливості переходу до більш безпечних, чистих і дешевих форм енергії, інформує
Війна Росії в Україні прискорила необхідність переходу на екологічно чисту енергію, заявив прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак на кліматичній конференції ООН у Єгипті.
«Вторгнення Росії в Україну наголосило на важливості для всіх нас переходу до більш безпечних, чистих і дешевих форм енергії та усунення нашої залежності від викопного палива», — сказав Сунак у понеділок у кулуарах COP27 у Шарм-ель-Шейху.
"Не може бути міцного миру або процвітання без дій щодо боротьби зі зміною клімату", - заявив прем'єр-міністр Великої Британії.
Сунак підкреслив, що «бажаним» вирішенням російсько-українського конфлікту є «мирне врегулювання», додавши, однак, що просити Україну домовитися про рішення «несправедливо… у той час як їхня країна зазнає жорстокого нападу».
Коментуючи переговори щодо відновлення ядерної угоди з Іраном, Сунак зазначив, що Тегеран не скористався можливістю просунутися вперед, коли угоду було винесено на обговорення у березні.
"Іран не скористався можливістю, щоб просунути [угоду], і я думаю, що ситуація зараз дуже складна, і нам доведеться подумати про те, які наступні кроки найкраще зробити з нашими міжнародними партнерами", - сказав Сунак. «Але це ускладнюється жорстоким поводженням Ірану з протестуючими та їхніми продовженнями, які дестабілізують регіон».
Що стосується відносин із країнами Перської затоки, Сунак високо оцінив міцні зв'язки Великої Британії з ними, додавши, що він сподівається на подальший розвиток цих відносин.
«Нам дуже пощастило, що ми маємо важливі та історичні зв'язки з нашими друзями та союзниками серед країн Перської затоки», — сказав він. «У майбутньому ми хочемо мати сучасні відносини, які будуються не лише на нашій історичній співпраці в галузі оборони та безпеки, а й зміцнюють наш економічний діалог, партнерство та розвиток», передає