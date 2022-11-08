Верховна Рада розраховує на підтримку України від США, не зважаючи на результати виборів у Конгрес

Можливе збільшення представників Республіканської партії у Конгресі за результатами виборів у США не вплине на рівень підтримки, яку Штати надають Україні. Про це під час брифінгу заявив голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

"Ми прогнозуємо, що Республіканська партія посилить свої позиції в Конгресі, в Сенаті, але це жодним чином не вплине на підтримку України. Ми дуже цінуємо те, що ми маємо двопартійну підтримку, і хто би не переміг на цих проміжних виборах, це не буде мати жодного негативного впливу", - наголосив він.

Мережко переконаний, що підтримка України від Сполучених Штатів з часом тільки посилюватиметься.