Верховна Рада розраховує на підтримку України від США, не зважаючи на результати виборів у Конгрес
У парламенті переконані, що Сполучені Штати залишаться надійним союзником України, інформує
Можливе збільшення представників Республіканської партії у Конгресі за результатами виборів у США не вплине на рівень підтримки, яку Штати надають Україні. Про це під час брифінгу
"Ми прогнозуємо, що Республіканська партія посилить свої позиції в Конгресі, в Сенаті, але це жодним чином не вплине на підтримку України. Ми дуже цінуємо те, що ми маємо двопартійну підтримку, і хто би не переміг на цих проміжних виборах, це не буде мати жодного негативного впливу", - наголосив він.
Мережко переконаний, що підтримка України від Сполучених Штатів з часом тільки посилюватиметься.
"Нещодавно побували декілька представників Республіканської партії в Києві, ми зустрічались з ними, ми бачимо дуже чітко і дуже явно, що підтримка України буде тільки посилюватись, в тому числі ми говоримо тут і про ленд-ліз, і про фінансову допомогу з урахуванням наших складнощів і проблем, які зараз є. Хочу запевнити, що ми будемо розвивати наші відносини, і можемо чекати тільки на подальше покращення наших відносин і підтримки з боку США". – підсумував Голова комітету.