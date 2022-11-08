В МЗС готують друге африканське турне Кулеби: які країни відвідає міністр

Спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх погоджується з тим, що коли триває війна між добром і злом, то не можна дотримуватися принципів неприєднання - треба робити вибір, бо нейтральність штовхає агресора на нові злочини, і в такий спосіб "нейтрал" стає на бік агресора.

"Тому наше завдання — працювати з такими країнами (Африки - ред.), тому що в ООН кожен голос має значення, - розповів він під час інтерв'ю Володимир Кравченко для ZN.UA. - І під час другого африканського турне, яке ми готуємо на перший квартал 2023 року, міністр закордонних справ (Дмитро Кулеба - ред.) планує відвідати Нігерію, Ефіопію, Танзанію, Кенію".