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2022-11-07
Пенсіонерка закидала військкомат та авто військового комісара "коктейлями Молотова": деталі "атаки"
У місті Ангарськ Іркутської області рф жінка намагалась спалити місцевий військкомат.
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Жінка прийшла до приміщення військкомату з трьома "коктейлями Молотова". Дві пляшки вона кинула у будівлю, третю - в автомобіль місцевого військового комісара. Проте жодна із пляшок так і не загорілась.
Росіянку затримали, їй 60-70 років. Причини нападу на військкомат встановлюють російські поліцейські.
У росії від початку повномасштабної війни проти України періодично намагаються спалити військові комісаріати.
Алексей Ионов, politeka.net