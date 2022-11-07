Пенсіонерка закидала військкомат та авто військового комісара "коктейлями Молотова": деталі "атаки"

У місті Ангарськ Іркутської області рф жінка намагалась спалити місцевий військкомат.

Про це повідомляє російський телеграм-канал Baza. Вона закидала будівлю "коктейлями Молотова", проте жоден з них не спалахнув.

Жінка прийшла до приміщення військкомату з трьома "коктейлями Молотова". Дві пляшки вона кинула у будівлю, третю - в автомобіль місцевого військового комісара. Проте жодна із пляшок так і не загорілась.

Росіянку затримали, їй 60-70 років. Причини нападу на військкомат встановлюють російські поліцейські.

У росії від початку повномасштабної війни проти України періодично намагаються спалити військові комісаріати.