Які наслідки матиме підрив Каховської ГЕС для Запорізької АЕС: прогноз від "Енергоатома"

Якщо росіяни все ж наважаться на підрив Каховської ГЕС, це призведе до незворотного падіння рівня води в водосховищі, за рахунок якої на ЗАЕС надходить охолоджувальна вода. Про це сказано в аналізі НАК "Енергоатом", який підприємство провела на вимогу Держатомрегулювання.

"Результати аналізу, а також перелік першочергових компенсувальних заходів задля забезпечення безпеки експлуатації енергоблоків ЗАЕС у режимі втрати підживлення охолоджувальної води з Каховського водосховища будуть направлені до ДІЯРУ не пізніше 9 листопада 2022 року", - сказано в повідомленні "Енергоатома".

