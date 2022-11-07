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2022-11-07
Які наслідки матиме підрив Каховської ГЕС для Запорізької АЕС: прогноз від "Енергоатома"
Результати аналізу та перелік заходів, необхідних у випадку аварії, підприємство надішле ДІЯРУ до 9 листопада, інформує
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Якщо росіяни все ж наважаться на підрив Каховської ГЕС, це призведе до незворотного падіння рівня води в водосховищі, за рахунок якої на ЗАЕС надходить охолоджувальна вода. Про це
"Результати аналізу, а також перелік першочергових компенсувальних заходів задля забезпечення безпеки експлуатації енергоблоків ЗАЕС у режимі втрати підживлення охолоджувальної води з Каховського водосховища будуть направлені до ДІЯРУ не пізніше 9 листопада 2022 року", - сказано в повідомленні "Енергоатома".
Вікторія Хмілевська, ZN.ua