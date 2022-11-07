Які наслідки матиме підрив Каховської ГЕС для Запорізької АЕС: прогноз від "Енергоатома"

Результати аналізу та перелік заходів, необхідних у випадку аварії, підприємство надішле ДІЯРУ до 9 листопада, інформує ZN.ua.

Які наслідки матиме підрив Каховської ГЕС для Запорізької АЕС: прогноз від
© Укргідроенерго

Якщо росіяни все ж наважаться на підрив Каховської ГЕС, це призведе до незворотного падіння рівня води в водосховищі, за рахунок якої на ЗАЕС надходить охолоджувальна вода. Про це сказано в аналізі НАК "Енергоатом", який підприємство провела на вимогу Держатомрегулювання.

"Результати аналізу, а також перелік першочергових компенсувальних заходів задля забезпечення безпеки експлуатації енергоблоків ЗАЕС у режимі втрати підживлення охолоджувальної води з Каховського водосховища будуть направлені до ДІЯРУ не пізніше 9 листопада 2022 року", - сказано в повідомленні "Енергоатома".


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
МЗС України вимагає виключити РФ з G20 та відкликати запрошення Путіна на саміт в ІндонезіїМЗС України вимагає виключити РФ з G20 та відкликати запрошення Путіна на саміт в Індонезії
Служба в ЗСУ з випробувальним терміном: кого і скільки перевірятимутьСлужба в ЗСУ з випробувальним терміном: кого і скільки перевірятимуть
Пригожин намагається підвищити свій авторитет в системі національної безпеки РФ — британська розвідкаПригожин намагається підвищити свій авторитет в системі національної безпеки РФ — британська розвідка
РФ складно забезпечити підготовку для великої кількості мобілізованих — британська розвідкаРФ складно забезпечити підготовку для великої кількості мобілізованих — британська розвідка
Резніков закликав світ визнати Росію державою-терористомРезніков закликав світ визнати Росію державою-терористом
Блок рекламы


Похожие новости
Окупанти готові до "акту доброї волі" у Херсоні: Рєзніков поділився оптимістичним прогнозомОкупанти готові до "акту доброї волі" у Херсоні: Рєзніков поділився оптимістичним прогнозом
У Sky News спрогнозували, чого чекати Путіну після втрати ХерсонаУ Sky News спрогнозували, чого чекати Путіну після втрати Херсона
Байден спрогнозував, скільки ще війська НАТО стримуватимуть російську агресію на східному фланзіБайден спрогнозував, скільки ще війська НАТО стримуватимуть російську агресію на східному фланзі
Україна повідомила Ірану про наслідки за поставку Росії ракет і додаткових дронівУкраїна повідомила Ірану про наслідки за поставку Росії ракет і додаткових дронів
У Міненерго спрогнозували, як звільнення Вітренка з "Нафтогазу" вплине на роботу компаніїУ Міненерго спрогнозували, як звільнення Вітренка з "Нафтогазу" вплине на роботу компанії
СБУ затримала диверсанта воєнної розвідки РФ, який планував підрив залізниці на ОдещиніСБУ затримала диверсанта воєнної розвідки РФ, який планував підрив залізниці на Одещині
Британія попередила Путіна про наслідки застосування ядерної зброїБританія попередила Путіна про наслідки застосування ядерної зброї
Підрив Кримського мосту спровокував транспортний колапс у МаріуполіПідрив Кримського мосту спровокував транспортний колапс у Маріуполі
Потоплення "зерновозу" під прапором ООН: які наслідки загрожують стерні-агросору у разі атакиПотоплення "зерновозу" під прапором ООН: які наслідки загрожують стерні-агросору у разі атаки
Путін не припинить війну у 2023 році: як розвиватимуться події, новий прогнозПутін не припинить війну у 2023 році: як розвиватимуться події, новий прогноз
Последние новости
Подгружаем последние новости