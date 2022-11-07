У МЗС відреагували на заяву мера Даугавпілса про виправдання РФ

У МЗС відреагували на заяву мера Даугавпілса про виправдання РФ
© Олег Ніколенко/facebook

У МЗС України відреагували на висловлювання мера латвійського міста Даугавпілс Андрейса Елксніньша, який виправдовує злочини Росії в Україні та називає Крим російським. Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що слова мера Даугавпілс не відображають ні офіційної позиції Латвії, ні поглядів абсолютної більшості латвійців.

"Мер латвійського міста Даугавпілс Андрейс Елксніньш виправдовує злочини Росії в Україні. Недивно, що його політична сила опинилася на узбіччі політики за підсумками останніх виборів до сейму Латвії. На щастя, висловлювання цього маргінального діяча не відображають ані офіційної позиції дружньої для нас Латвії, ані поглядів абсолютної більшості латвійців, які не лише щиро співчувають, а й активно допомагають Україні в її боротьбі проти російської агресії", - зазначив Ніколенко у Facebook.


Анна Конюченко, ZN.ua





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