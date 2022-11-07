WP: Твердження про те, що США надто багато витрачають на допомогу Україні - це неправда і ось чому

Промови, які виголошують на мітингах Дональда Трампа не відрізняються детальним представленням ретельно зважених політичних пропозицій. Звісно ж, люди ходять на такі зібрання не заради цього. Відвідувачі з’являються, щоб продемонструвати підтримку кандидатам від Республіканської партії, а ще щоб почути критику на адресу лівого політичного крила.

Саме в цьому контексті варто розглянути висловлювання конгресвумен Марджорі Тейлор Грін під час мітингу у минулий четвер у Айові. Її твердження про фінансування війни в Україні були політичною риторикою, а не зваженим аналізом. Тому варто ставити питання, яку політичну ціль вона намагається просувати. Про це пише Washington Post , пояснюючи, що згадки Грін про Україну беруть свій початок з суперечок про кордон. Вона звинуватила демократів і ЗМІ в тому, що вони ігнорують «розгул злочинності», в якому беруть участь незареєстровані іммігранти. Вона говорила про те, що «наркотики течуть через кордон, а отруєння фентанілом відбуваються щодня».

Одна з причин, чому про фентаніл так часто говорять цього року, - це зростання кількості випадків передозування. Інша причина - республіканці використовують страх перед препаратом як спосіб завдати удар по демократах в полі політики щодо кордонів. Хоча фентаніл здебільшого перевозять контрабандою через прикордонні пункти, які вже існують. І часто це роблять громадяни США . Але незважаючи на це, Грін використала цей фундамент для своїх коментарів про американські витрати на допомогу Україні.

«Демократи відкрили кордон навстіж. Але єдиний кордон, про який вони дбають, - це кордон в Україні, а не на півдні Америки. Під керівництвом республіканців Україне не отримає жодного пені. Наша країна перш за все», - сказала Грін в Айові.