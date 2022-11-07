"Готові продати матір за пачку майонезу": журналіст поділився враженнями від спілкування з колаборантами

"Готові продати матір за пачку майонезу": журналіст поділився враженнями від спілкування з колаборантами

Влада, яка була у Донецькій та Луганських областях, проводила політику люмпенізації цього місцевого населення.

Так вважає журналіст Любомир Ференс, який брав інтерв’ю у колаборантів.

"Я не очікував настільки низького рівня щодо розуміння ситуації, щодо загнивання людських мізків. Ці люди — це є просто люмпен. Вони не вірять у кращі умови свого життя, вони не вірять у те, що вони, як громадяни країни, можуть щось змінити. Це для мене стало відкриттям — яка між нами прірва.

Я думаю, що місцева влада, яка була у цих регіонах, проводила політику люмпенізації цього місцевого населення. Можливо, з 2000-х років. Люди, які за пачку майонезу, можуть продати не те, що країну, але й рідну маму. Як і що буде на цих деокупованих землях після повної перемоги України, має вирішувати влада. Але, я думаю, щодо цих регіонів, які були непідконтрольними із 2014-го року, Україна мусить прийняти якісь спеціальні норми. Чому я про це говорю? Саме через рівень місцевого населення, яке там залишилось, і яке вісім років піддається російській пропаганді.

Підуть роки, а, може, десятиліття, щоб людей переконати у тому, що вони є українцями й можуть щось змінювати у своїй державі, як це роблять інші регіони. Я переконаний, що освіта відіграє дуже важливу роль. Я говорю не лише про якийсь освітні процеси, а й про правовий статус цих територій. Бо те, що туди зайде Україна, проблема не вирішиться в одну мить.

Для людей, які жили у полоні російської пропаганди, мають бути кілька процесів: освітній, якийсь правовий режим і так далі.

Тобто мають паралельно йти освітній процес, але поки освіта щось змінить, то має бути якийсь правовий режим. Щоб слухачі та читачі правильно мене зрозуміли, бо це можна розцінити так, ніби там має бути якесь гетто, то це не має бути гетто, але я говорю про посилений режим, щоб це вирівняти з іншими регіонами України", - вважає Любомир Ференс.


Алексей Ионов, politeka.net





Интересные новости
МЗС України вимагає виключити РФ з G20 та відкликати запрошення Путіна на саміт в ІндонезіїМЗС України вимагає виключити РФ з G20 та відкликати запрошення Путіна на саміт в Індонезії
Служба в ЗСУ з випробувальним терміном: кого і скільки перевірятимутьСлужба в ЗСУ з випробувальним терміном: кого і скільки перевірятимуть
Пригожин намагається підвищити свій авторитет в системі національної безпеки РФ — британська розвідкаПригожин намагається підвищити свій авторитет в системі національної безпеки РФ — британська розвідка
РФ складно забезпечити підготовку для великої кількості мобілізованих — британська розвідкаРФ складно забезпечити підготовку для великої кількості мобілізованих — британська розвідка
Резніков закликав світ визнати Росію державою-терористомРезніков закликав світ визнати Росію державою-терористом
Блок рекламы


Похожие новости
Ізраїльський офіцер назвав причину, чому Єрусалим не готовий продати ПРО Україні: "Іран максимально вивчає..."Ізраїльський офіцер назвав причину, чому Єрусалим не готовий продати ПРО Україні: "Іран максимально вивчає..."
Росіяни замінували об’єкти критичної інфраструктури Херсона – журналістРосіяни замінували об’єкти критичної інфраструктури Херсона – журналіст
Окупанти готові до "акту доброї волі" у Херсоні: Рєзніков поділився оптимістичним прогнозомОкупанти готові до "акту доброї волі" у Херсоні: Рєзніков поділився оптимістичним прогнозом
"Вирішити українське питання": журналісти розкрили імена тих, хто переконав Путіна розпочати війну"Вирішити українське питання": журналісти розкрили імена тих, хто переконав Путіна розпочати війну
САП відкрила справу після розслідування журналістів про голову Дніпропетровської ОВАСАП відкрила справу після розслідування журналістів про голову Дніпропетровської ОВА
Трухіна піарили в США на темі поверненні тіла американця, який загинув на фронті — журналісткаТрухіна піарили в США на темі поверненні тіла американця, який загинув на фронті — журналістка
Присоромлений журналістами Тимошенко віддає на фронт гуманітарну Tahoe
Турецький Інтерпол затримав кримськотатарську журналістку за запитом РФТурецький Інтерпол затримав кримськотатарську журналістку за запитом РФ
Журналісти дізналися, звідки з Білорусі готувався напад дронів-камікадзеЖурналісти дізналися, звідки з Білорусі готувався напад дронів-камікадзе
Зеленський поділився ідеями щодо окупованих РФ територій в усьому світіЗеленський поділився ідеями щодо окупованих РФ територій в усьому світі
Последние новости
Подгружаем последние новости