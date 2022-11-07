"Готові продати матір за пачку майонезу": журналіст поділився враженнями від спілкування з колаборантами

Влада, яка була у Донецькій та Луганських областях, проводила політику люмпенізації цього місцевого населення.

Так вважає журналіст Любомир Ференс, який брав інтерв’ю у колаборантів.

"Я не очікував настільки низького рівня щодо розуміння ситуації, щодо загнивання людських мізків. Ці люди — це є просто люмпен. Вони не вірять у кращі умови свого життя, вони не вірять у те, що вони, як громадяни країни, можуть щось змінити. Це для мене стало відкриттям — яка між нами прірва.

Я думаю, що місцева влада, яка була у цих регіонах, проводила політику люмпенізації цього місцевого населення. Можливо, з 2000-х років. Люди, які за пачку майонезу, можуть продати не те, що країну, але й рідну маму. Як і що буде на цих деокупованих землях після повної перемоги України, має вирішувати влада. Але, я думаю, щодо цих регіонів, які були непідконтрольними із 2014-го року, Україна мусить прийняти якісь спеціальні норми. Чому я про це говорю? Саме через рівень місцевого населення, яке там залишилось, і яке вісім років піддається російській пропаганді.

Підуть роки, а, може, десятиліття, щоб людей переконати у тому, що вони є українцями й можуть щось змінювати у своїй державі, як це роблять інші регіони. Я переконаний, що освіта відіграє дуже важливу роль. Я говорю не лише про якийсь освітні процеси, а й про правовий статус цих територій. Бо те, що туди зайде Україна, проблема не вирішиться в одну мить.

Для людей, які жили у полоні російської пропаганди, мають бути кілька процесів: освітній, якийсь правовий режим і так далі.

Тобто мають паралельно йти освітній процес, але поки освіта щось змінить, то має бути якийсь правовий режим. Щоб слухачі та читачі правильно мене зрозуміли, бо це можна розцінити так, ніби там має бути якесь гетто, то це не має бути гетто, але я говорю про посилений режим, щоб це вирівняти з іншими регіонами України", - вважає Любомир Ференс.