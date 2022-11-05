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2022-11-05
США, Чехія та Нідерланди надали Україні 90 танків Т-72: Зеленський подякував партнерам
Президент заявив, що ЗСУ рухаються вперед і потребують цієї техніки, інформує
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода
Глава Української держави Володимир Зеленський подякував українським партнерам за за надання Збройним силам України 90 танків Т-72.
"Щиро вдячні Нідерландам, США та Чехії за надання вагомої та вкрай необхідної зараз підтримки - 90 танків Т-72. Збройні Сили України рухаються вперед і потребують цієї техніки. Цінуємо допомогу партнерів. Разом стоїмо на захисті свободи й демократії!"- зазначив Зеленський у
Анна Конюченко, ZN.ua