США, Чехія та Нідерланди надали Україні 90 танків Т-72: Зеленський подякував партнерам

Президент заявив, що ЗСУ рухаються вперед і потребують цієї техніки, інформує ZN.ua.

США, Чехія та Нідерланди надали Україні 90 танків Т-72: Зеленський подякував партнерам
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Глава Української держави Володимир Зеленський подякував українським партнерам за за надання Збройним силам України 90 танків Т-72.

"Щиро вдячні Нідерландам, США та Чехії за надання вагомої та вкрай необхідної зараз підтримки - 90 танків Т-72. Збройні Сили України рухаються вперед і потребують цієї техніки. Цінуємо допомогу партнерів. Разом стоїмо на захисті свободи й демократії!"- зазначив Зеленський у Twitter.


Анна Конюченко, ZN.ua





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