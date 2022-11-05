США, Чехія та Нідерланди надали Україні 90 танків Т-72: Зеленський подякував партнерам

Глава Української держави Володимир Зеленський подякував українським партнерам за за надання Збройним силам України 90 танків Т-72.

"Щиро вдячні Нідерландам, США та Чехії за надання вагомої та вкрай необхідної зараз підтримки - 90 танків Т-72. Збройні Сили України рухаються вперед і потребують цієї техніки. Цінуємо допомогу партнерів. Разом стоїмо на захисті свободи й демократії!"- зазначив Зеленський у Twitter.