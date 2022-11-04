Посол ЄС оцінив виконання Україною рекомендацій Єврокомісії

Літом цього року Україна отримала від Євросоюзу сім рекомендацій, інформує ZN.ua.

Посол ЄС оцінив виконання Україною рекомендацій Єврокомісії
© Артур Рудзицький/facebook

Посол Євросоюзу Матті Маасікас одужав після хвороби на COVID-19 і повернувся до столиці України. Тут він провів зустріч віцепрем’єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною. Про це він повідомив на свої сторінці у Twitter.

«Після короткої перерви (та одужання від COVID) знову в Києві. Першим пунктом заходу, як завжди, є центр інтеграції з ЄС в офісі Ольги Стефанішиної. Оцінив значний прогрес у виконанні 7 рекомендацій щодо шляху України до ЄС», - зазначив Маасікас.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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