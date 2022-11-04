Посол ЄС оцінив виконання Україною рекомендацій Єврокомісії

Посол Євросоюзу Матті Маасікас одужав після хвороби на COVID-19 і повернувся до столиці України. Тут він провів зустріч віцепрем’єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною. Про це він повідомив на свої сторінці у Twitter .

«Після короткої перерви (та одужання від COVID) знову в Києві. Першим пунктом заходу, як завжди, є центр інтеграції з ЄС в офісі Ольги Стефанішиної. Оцінив значний прогрес у виконанні 7 рекомендацій щодо шляху України до ЄС», - зазначив Маасікас.