Кулеба їде в Камбоджу. У МЗС заявили про відкриття нових горизонтів для України в Південно-Східній Азії

Візит Дмитра Кулеби до столиці Камбоджі відбудеться наступного тижня, інформує ZN.ua.

Кулеба їде в Камбоджу. У МЗС заявили про відкриття нових горизонтів для України в Південно-Східній Азії
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 10-12 листопада відвідає Пномпень (Камбоджа), повідомили в МЗС. У ділову поїздку він відправиться на запрошення свого камбоджійського колеги Прак Сакхонна, який цьогоріч головує в АСЕАН.

У планах Кулеби взяти участь в офіційній церемонії приєднання України до основоположного документа АСЕАН, Договору про дружбу та співробітництво у Південно-Східній Азії.

«Україна системно втілює розроблену в МЗС Азійську стратегію. Лише цього тижня Президент України Володимир Зеленський провів важливі телефонні розмови з Прем’єр-міністром Камбоджі Гун Сеном та Президентом Індонезії Джоко Відодо. Наступного тижня я поїду до Камбоджі, яка нині головує в АСЕАН, для довгоочікуваного приєднання України до основоположного договору АСЕАН та проведення низки двосторонніх зустрічей з країнами регіону», – процитували українського міністра в МЗС.

За словами Дмитра Кулеби, відкриття нових горизонтів полягає в тому, що інтереси України є всюди, у всіх куточках світу. Водночас як зазначили в МЗС, очільник українського дипломатичного відомства вперше в історії здійснив турне країнами Африки та виступив перед дипломатичним корпусом Гватемали.

Візит Кулеби до Камбоджі має продовжити курс на відкриття нових горизонтів, адже розвиток відносин з АСЕАН є ключовим пріоритетом України в Південно-Східній Азії.

«АСЕАН це потужне об’єднання 10 країн: Брунею, В’єтнаму, Індонезії, Камбоджі, Лаосу, Малайзії, М’янми, Сінгапуру, Таїланду та Філіппін. Всі вони по-своєму цікаві для нас з точки зору політичної підтримки, співпраці в оборонній сфері, постачання української агропромислової продукції, просування українських IT-продуктів, взаємовигідної торгівлі тощо. Відносини з АСЕАН – це новий потенціал і нові можливості для України», – пояснив Кулеба.







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