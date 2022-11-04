Рада прийняла закон щодо порядку бронювання військовозобов’язаних

Документ містить два ключових нововведення.

Рада прийняла закон щодо порядку бронювання військовозобов’язаних
ВР врегулювала питання бронювання військовозобов’язаних
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Верховна рада України прийняла в цілому закон №7687 щодо порядку бронювання військовозобов’язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Про це повідомив народний депутат, перший заступник голови Податкового комітету ВРУ Ярослав Железняк.

Законопроєкт підтримали 290 народних депутатів.

За словами Железняка закон містить дві ключові новації, які просив бізнес для організації прозорої процедури бронювання:

  • надання повноважень Уряду на розробку нового порядку бронювання. Цей порядок має включати критерії віднесення підприємств до критичних;
  • дозволити проводити бронювання без виконання мобілізаційних завдань для підприємств, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення.


Артем Руденко, ZN.ua





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