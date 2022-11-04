Рада прийняла закон щодо порядку бронювання військовозобов’язаних

Верховна рада України прийняла в цілому закон №7687 щодо порядку бронювання військовозобов’язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Про це повідомив народний депутат, перший заступник голови Податкового комітету ВРУ Ярослав Железняк.

Законопроєкт підтримали 290 народних депутатів.

За словами Железняка закон містить дві ключові новації, які просив бізнес для організації прозорої процедури бронювання: