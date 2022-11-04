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2022-11-04
Рада прийняла закон щодо порядку бронювання військовозобов’язаних
Документ містить два ключових нововведення.
ВР врегулювала питання бронювання військовозобов’язаних© Getty Images
Верховна рада України прийняла в цілому закон №7687 щодо порядку бронювання військовозобов’язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Про це повідомив народний депутат, перший заступник голови Податкового комітету ВРУ Ярослав Железняк.
Законопроєкт підтримали 290 народних депутатів.
За
- надання повноважень Уряду на розробку нового порядку бронювання. Цей порядок має включати критерії віднесення підприємств до критичних;
- дозволити проводити бронювання без виконання мобілізаційних завдань для підприємств, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення.
Артем Руденко, ZN.ua