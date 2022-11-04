"Часи змін": став відомий зміст розмови Шольца з Сі Цзіньпіном, який називав Путіна своїм другом

Канцлер Німеччини Олаф Шольц обговорив український конфлікт із президентом Китаю Сі Цзіньпіном.

Як повідомляє Sky News, Шольц зустрівся з головою КНР під час свого одноденного візиту до Пекіна.

Відомо, що два лідери обговорили конфлікт, під час якого Сі сказав, що великі країни повинні співпрацювати в часи «змін і заворушень».

Журналісти нагадали, що Шольц став першим лідером G7, який відвідав Пекін з початку пандемії COVID-19 і зазначили, що його критикують за поїздку до Пекіна через мовчазну підтримку Китаю Росії у її війні проти України.

Наголосимо, що напередодні свого візиту візиту Шольц заявив, що Китай має знайти "чіткі слова" для Росії через війну проти України та ядерні загрози. Кацлер також висловив сподівання, що Китай вплине на країну-агресора.

Додамо, що за офіційними даними, в Німеччині зареєстровано понад 1 млн. біженців з України. Цього року влада країни мобілізує додатково €1,5 млрд для підтримки українців, які рятуються від війни.

Нагадаємо також, що кілька років тому лідер КНР називав Путіна своїм другом.

«Для китайського народу Путін – щирий і давній друг. А для мене особисто Володимир Володимирович — найближчий друг»,— говорив Сі Цзіньпін.

Путін також говорив про Сі як свого друга.