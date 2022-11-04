"Часи змін": став відомий зміст розмови Шольца з Сі Цзіньпіном, який називав Путіна своїм другом

"Часи змін": став відомий зміст розмови Шольца з Сі Цзіньпіном, який називав Путіна своїм другом

Канцлер Німеччини Олаф Шольц обговорив український конфлікт із президентом Китаю Сі Цзіньпіном.

Як повідомляє Sky News, Шольц зустрівся з головою КНР під час свого одноденного візиту до Пекіна.

Відомо, що два лідери обговорили конфлікт, під час якого Сі сказав, що великі країни повинні співпрацювати в часи «змін і заворушень».

Журналісти нагадали, що Шольц став першим лідером G7, який відвідав Пекін з початку пандемії COVID-19 і зазначили, що його критикують за поїздку до Пекіна через мовчазну підтримку Китаю Росії у її війні проти України.

Наголосимо, що напередодні свого візиту візиту Шольц заявив, що Китай має знайти "чіткі слова" для Росії через війну проти України та ядерні загрози. Кацлер також висловив сподівання, що Китай вплине на країну-агресора.

Додамо, що за офіційними даними, в Німеччині зареєстровано понад 1 млн. біженців з України. Цього року влада країни мобілізує додатково €1,5 млрд для підтримки українців, які рятуються від війни.

Нагадаємо також, що кілька років тому лідер КНР називав Путіна своїм другом.

«Для китайського народу Путін – щирий і давній друг. А для мене особисто Володимир Володимирович — найближчий друг»,— говорив Сі Цзіньпін.

володимир путін і Сі Цзіньпін

Путін також говорив про Сі як свого друга.

Так, вітаючи голову КНР Сі Цзіньпіна з Днем утворення республіки, лідер Кремля назвав Сі дорогим другом.


Катерина Петренко, politeka.net





Интересные новости
МЗС України вимагає виключити РФ з G20 та відкликати запрошення Путіна на саміт в ІндонезіїМЗС України вимагає виключити РФ з G20 та відкликати запрошення Путіна на саміт в Індонезії
Пригожин намагається підвищити свій авторитет в системі національної безпеки РФ — британська розвідкаПригожин намагається підвищити свій авторитет в системі національної безпеки РФ — британська розвідка
Резніков закликав світ визнати Росію державою-терористомРезніков закликав світ визнати Росію державою-терористом
Викритий російський шпигун з Норвегії роками вивчав в Канаді питання безпекиВикритий російський шпигун з Норвегії роками вивчав в Канаді питання безпеки
Зеленський відповів на петицію про позбавлення громадянства судді ЛьвоваЗеленський відповів на петицію про позбавлення громадянства судді Львова
Блок рекламы


Похожие новости
The Economist: Світ вже не зупинить глобальне потепління, настав час для реалізмуThe Economist: Світ вже не зупинить глобальне потепління, настав час для реалізму
Головне – зберегти владу: що зараз відбувається в оточенні ПутінаГоловне – зберегти владу: що зараз відбувається в оточенні Путіна
Голова Рахункової палати України написав заяву про відставку — депутатГолова Рахункової палати України написав заяву про відставку — депутат
Боррель закликав Іран припинити поставки зброї до РосіїБоррель закликав Іран припинити поставки зброї до Росії
Сі Цзіньпін закликав Шольца до співпраці, попри напруженість у відносинах із ЗаходомСі Цзіньпін закликав Шольца до співпраці, попри напруженість у відносинах із Заходом
Після війни кількість ветеранів, яким потрібна допомога, зросте вчетверо — ЛапутінаПісля війни кількість ветеранів, яким потрібна допомога, зросте вчетверо — Лапутіна
"Вирішити українське питання": журналісти розкрили імена тих, хто переконав Путіна розпочати війну"Вирішити українське питання": журналісти розкрили імена тих, хто переконав Путіна розпочати війну
Іран назвав звинувачення України у поставці ним дронів до РФ «безпідставними»Іран назвав звинувачення України у поставці ним дронів до РФ «безпідставними»
"Могілізація з креативом": у Москві відбулася виставка похоронного сервісу, фото"Могілізація з креативом": у Москві відбулася виставка похоронного сервісу, фото
Агітував за окупантів: на Черкащині викрили чиновника, який виправдовував війнуАгітував за окупантів: на Черкащині викрили чиновника, який виправдовував війну
Последние новости
Подгружаем последние новости