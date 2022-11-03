Швейцарія не дозволила Німеччині передати Україні боєприпаси для установок Gepard

Берн продовжує посилатися на свій нейтралітет.

Швейцарія не дозволила Німеччині передати Україні боєприпаси для установок Gepard
© 270862 / Flickr

Швейцарія не надала Німеччині дозвіл на спрямування Україні 35-міліметрових боєприпасів для зенітних установок Gepard, про який раніше просила міністерка оборони ФРН Крістін Ламбрехт. Ці снаряди були раніше закуплені Берліном у Берна, який продовжує дотримуватися принципу нейтралітету, пише Spiegel.

Видання зазначає, що в ЗСУ скорочуються запаси боєприпасів до німецьких Gepard, які вже надав Берлін для протистояння російській агресії. Швейцарія могла б допомогти поповнити їх, але повторно підтвердила свою відмову, інформує ZN.ua.

Міністр економіки держави Гі Пармелен адресував Крістін Ламбрехт листа, у якому розповів про заборону погоджуватися на доставку швейцарського військового обладнання тій країні, що залучена в міжнародний конфлікт.

"Швейцарія застосовує закон про нейтралітет у відносинах між Росією та Україною", - йдеться в заяві Федерального департаменту економіки, освіти та досліджень.


Максим Царук, ZN.ua





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