Російська еліта може наважитися на "персональне перезавантаження" Путіна — Клімкін

Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін пояснив, що російська еліта та тамтешні силовики вважають, що між президентом Владіміром Путіним, який перетворився на геополітичного бандита, та самою Росією вже не доцільно становити знак рівності, тож вони можуть наважитися на "персональне перезавантаження" першої особи. Про це Клімкін розповів під час інтерв'ю "Обозревателю".

Він зауважив, що російський президент "втратив будь-які червоні лінії щодо України". І тамтешня еліта, і силовики усвідомлюють, що РФ на шляху невідворотних змін, тому там вже почали готуватися до рішучих дій.

"Питання в тому, як вони будуть діяти, але в певний момент діяти вони будуть, оскільки вони втрачають Росію, яку вони також будували разом з Путіним. Тоді в Росії зрозуміють, що персональне перезавантаження – це єдина можливість якимось чином почати знову розмовляти з Заходом", – підсумував він.