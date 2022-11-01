Страхові компанії відмовляються страхувати вантажі, що постачаються через «зерновий коридор»

Після припинення Москвою своєї участі у «зерновій угоді» суттєво зросли ризики, інформує ZN.ua.

Страхові компанії відмовляються страхувати вантажі, що постачаються через «зерновий коридор»
© Олександр Кубраков/Twitter

Після того, як Росія призупинила свою участь в угоді про вивезення зерна з українських портів, страхові компанії почали відмовлятися страхувати вантажі для постачання через «зерновий коридор», який підтримує ООН, повідомляє «Голос Америки».

Після суботньої заяви Москви про зупинення своєї участі в угоді вантажі продовжували вивозитися з України, але страхові компанії стикаються зі зміною умов ризику та більшою невизначеністю, повідомили джерела.

«Вкрай важливо, щоб судна, які вже перебувають у зерновому коридорі, не постраждали від наслідків (війни) та отримали можливість безпечного проходу, – заявив у вівторок Гай Платтен, генеральний секретар асоціації «Міжнародна палата судноплавства» (ICS). – Крім того, безпека моряків повинна залишатися головним пріоритетом, і всі сторони повинні приділити увагу екіпажам, які можуть застрягти на борту або в порту через фактори, що не залежать від них».

Судна, що заходять у три порти, які були частиною угоди, зазвичай вимагають від своїх банків наявності різних страхових полісів, включаючи страхування корпусу та вантажів у разі війни, яке оновлюється кожні сім днів.

У понеділок страхова компанія Ascot, що діє на ринку страхування, Ллойд заявила, що припиняє страхування нових суден. З того часу, за словами джерел, інші андеррайтери Ллойда наслідували цей приклад.

Згідно з аналізом ICS, в Україні, як і раніше, знаходяться 65 суден, включаючи інші порти, які не беруть участь в ініціативі, а також 346 моряків.

Спільний координаційний центр ініціативи повідомив у вівторок, що делегації України, Туреччини та ООН домовилися не планувати жодних суден через «зерновий коридор» на 2 листопада.

Нагадаємо, що Чорноморська зернова ініціатива, погоджена Україною та Росією за посередництва Туреччини та ООН у липні, була покликана пом'якшити світову продовольчу кризу. Завдяки їй через чорноморські порти України було вивезено понад 9 мільйонів тонн продовольства, головним чином зерна.

Як повідомлялося, Росія звинуватила Україну у використанні повітряних та морських безпілотників для атаки на судна у Севастопольській затоці вранці у суботу, 29 жовтня. Міністерство оборони РФ заявило, що один із безпілотників міг бути запущений із зафрахтованого для експорту продовольства з українських портів цивільного судна.

« У ніч на 29 жовтня, коли відбулася атака, у коридорі не було жодного судна. Крім того, жодне судно не повідомило про інцидент у вихідні», — заявив голова ООН з питань допомоги Мартін Гріффітс, відповідаючи на звинувачення Росії під час засідання Ради безпеки ООН.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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